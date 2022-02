Ciencia médica, investigación y desarrollo

La investigación y desarrollo de suplementos nutricionales, cosméticos, medio amentos y vacunas es un camino similar a la vida cotidiana. Tenemos un plan habitualmente sustentado en la experiencia previa y los resultados obtenidos. No es infrecuente que el camino nos lleve a un sitio diferente e incluso antípoda al que esperábamos.

Algo similar sucede en la investigación y desarrollo de medicamentos. Como ejemplo menciono el caso del Sildenafil, conocido por algunas personas como la pastilla azul registrada por los laboratorios Pfizer como Viagra®️. Pocas personas saben que este medicamento inició el proceso de investigación y desarrollo para el tratamiento de hipertensión pulmonar debido a su capacidad de aumentar el diámetro de las arterias mas remotas y pequeñas rápidamente y por un periodo aceptablemente prolongado. En el desarrollo del estudio se encontró que no era tan bueno para ello en adultos y al intentar suspenderlo, los hombres se inconformaron, ya que su capacidad para obtener erecciones incrementó notablemente. Hoy sabemos que este medicamento es el número uno de venta en el mundo y los pacientes beneficiados mayormente por su indicación en hipertensión pulmonar son menores naciendo de forma prematura, de bajo peso y con inmadurez pulmonar. En adultos hay muchas mejores opciones de tratamiento.

Durante la pandemia de la COVID-19 algunos medicamentos se han ensayado para usos diferentes a los que previamente se habían indicado. Lo que conocemos como Indicación Terapéutica es el uso para el cual una molécula o medicamento se usa con aprobación de la autoridad sanitaria correspondiente.

La Pirfenidona indicada en pacientes padeciendo fibrosis pulmonar crónica se ha recordado, prescrito y recomendado para pacientes con COVID-Largo. En Junio de 2020, el cardiólogo Soroud Seifirad publicó un artículo en la revista Medical Hypotheses titulado “Pirfenidona: Un nuevo tratamiento hipotético para COVID-19”. El medicamento con capacidad para prevenir la formación de fibras de colágeno a nivel pulmonar se propuso como terapia para aquellos pacientes con fibrosis pulmonar documentada después de padecer COVID-19 moderado o severo. El medicamento se usó previamente para este mismo fin en pacientes que habían padecido Influenza H1N1 en la pandemia de 2009. En ambos estudios los pacientes fueron informados y consintieron usar el medicamento para saber si el medicamento les significaba un beneficio con un perfil de efectos adversos bajo.

La Ivermectina es otro medicamento que ha sido usado en el tratamiento de pacientes COVID-19. Este medicamento, a diferencia del anterior, sólo ha sido ensayado “in vitro” a dosis altas no aptas para uso in vivo, es decir, en personas, ya que de hacerlo, el perfil de efectos adversos sería muy alto y se posicionaría cerca de lo que se conoce como dosis letal 50. No hay antecedentes de su uso clínico con beneficios para las personas tratadas. Si le diéramos una paleta de coco o ivermectina, los resultados no serían muy diferentes. Es decir, ivermectina no hace diferencia en una persona con diagnostico COVID-19. También hemos visto que algunos de esos ensayos clínicos se han proporcionado a las personas como tratamiento, lo cual es falso y es para las personas un engaño.

Los esfuerzos de la ciencia médica y la experimentación, investigación y desarrollo de moléculas, medicamentos y vacunas ha sido regulado cuidadosamente, estableciendo un marco ético que posiciona siempre el bienestar de las personas al centro. No hacerlo así obedece a una votación de las norma éticas o a intereses no enmarcados en la ciencia y su buena practica. Y esto no está a discusión, no reconocerlo no anula su gravedad.

