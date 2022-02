México recibió 3.6 millones de turistas internacionales en diciembre de 2021: Inegi

El Inegi presentó los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales, Encuesta de Turismo de Internación y Encuesta de Viajeros Fronterizos, las cuales tienen la finalidad de dar a conocer el número de visitantes internacionales que ingresaron y salieron del país, así como los gastos realizados por éstos.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- México recibió durante diciembre de 2021 cinco millones 963 mil 378 visitantes, de los cuales, tres millones 677 mil 895 fueron turistas internacionales, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI), compuestas por la Encuesta de Turismo de Internación (ETI) y Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF), presentadas por el organismo revelaron que con esa cifra al país ingresaron más turistas en diciembre de 2021 que durante el mismo mes de 2020, cuando fue de dos millones 628 mil 062, mientras que para el mismo mes de 2019 se reportó un total de cuatro millones 714 mil 361 turistas.

Y en el caso de los turistas de internación, en diciembre del año pasado se presentó un total de dos millones 638 mil 077, en tanto que en diciembre de 2020 fue de un millón 482 mil 246, y en igual mes pero de 2019 fue de dos millones 715 mil 240 turistas.

El Inegi añadió que del total de turistas de internación que ingresaron al país en diciembre de 2021, 76.3 por ciento correspondió a turistas por vía aérea y el restante 23.7 por ciento a turistas por vía terrestre.

En el caso de los residentes en México que visitaron el extranjero, en diciembre de 2021 gastaron un monto equivalente a 526.8 millones de dólares, en diciembre de 2020 gastaron 333 millones y en el mismo mes de 2019 el monto ascendió a 949.6 millones de dólares.

INGRESO DE DIVISAS

El Instituto dio a conocer que en diciembre el ingreso de divisas por concepto de turistas internacionales alcanzó 2.399.9 millones de dólares, de los cuales 2.315.2 millones de dólares correspondieron a turistas de internación y 84.7 millones de dólares a turistas fronterizos.

En tanto, el gasto medio realizado por visitante fue de 424.64 dólares, mientras el de los turistas de internación fue de 877.60 dólares. Particularmente, el gasto medio de los que ingresaron por vía aérea fue de 1.053.17 dólares y el gasto medio de quienes entraron por vía terrestre fue de 313.04 dólares.

En cuanto a egresos del país, en el mes en cuestión se registró un total de un millón 230 mil 277 turistas internacionales, para diciembre de 2020 se registraron 668 mil 102 y durante el mismo mes de 2019 fueron dos millones 005 mil 962 turistas.