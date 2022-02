El director M. Night Shyamalan llega a la Berlinale como presidente del jurado

A su equipo le corresponderá repartir los Osos el próximo día 16, entre la selección de 18 aspirantes incluidas en la sección a competición.

Berlín, 10 de febrero (EFE).- El director estadounidense M. Night Shyamalan se presentó hoy como presidente del jurado de la Berlinale, un equipo de ocho miembros en busca de su Oso, lo que para el cineasta es, además de “un honor”, aceptar “el desafío de dejarse sorprender”.

“Siempre pensé que el cine debe conmovernos, transportarnos y sorprendernos”, afirmó el realizador, en la primera comparecencia ante los medios de esta Berlinale, que tras un año de virtualidad por la pandemia regresó a lo presencial.

De “dejarse transportar a la sorpresa” habló asimismo su colega brasileño-argelino Karim Aïnouz, a quien acompañan en el jurado el japonés Ryusuke Hamaguchi y la zimbabuense Tsitsi Dangarembga, junto a la actriz danesa-estadounidense Connie Nielsen, el productor franco-tunecino Saïd Ben Saïd y su colega alemana Anne Zohra Berrached.

El cineasta estadounidense, de origen indio, se ha destacado por el cine arriesgado y sorprendente. Su filmografía refleja esta filosofía: en 1999 impactó con el thriller El sexto sentido (The Sixth Sense), le siguieron títulos como El protegido (Unbreakable, 2000), Señales (Signs, 2002), El bosque (The Village, 2004), La visita (The Visit, 2015), y Tiempo (Old, 2021), protagonizada por Gael García Bernal.

La 72 edición de la Berlinale se abre hoy con Peter von Kant , dirigida por el francés François Ozon y con Denis Ménochet en el papel protagonista, acompañado de Khalil Gharbia, Isabelle Adjani y Hanna Schygulla. Es un tributo a la legendaria “Las amargas lágrimas de Petra von Kant” de Rainer Werner Fassbinder, a lo que contribuye la presencia de Schygulla, la musa del fallecido director alemán.

De Francia procederán otras aspirantes a los Osos, como Avec amour et acharment, de Claire Denis, interpretada por Juliette Binoche y Vincent Lindon. Asimismo seleccionada en la lucha por el Oso está Les passagers de la nuit, de Mikhaël Hers, con Charlotte Gainsbourg.

La ligne, de Ursula Meier, aportará la presencia de Valeria Bruni Tedeschi, mientras que Isabelle Huppert recibirá un Oso de Oro de Honor al conjunto de su carrera.

El cine español compite con dos películas: Alcarràs, dirigida por Carla Simón, premio a la mejor ópera prima de la Berlinale en 2017 con Estiu 1993, y Un año, una noche, de Isaki Lacuesta, con Nahuel Pérez Biscayart interpretando a un superviviente del atentado contra la sala parisina Bataclán.

Completa la presencia hispana el filme mexicano-argentino Robe of Gems, de la boliviana Natalia López Gallardo, mientras que por parte del cine alemán destaca Rabiye Kurnaz versus George W. Bush, de Andreas Dresen y centrada en el caso de un germano-turco, Murat Kurnaz, preso en Guantánamo.

Italia recorrerá con Leonora addio el viaje de las cenizas de Luigi Pirandello, de Roma a Sicilia, de la mano de Paolo Taviani, esta vez sin su hermano Vittorio. Y por parte de Estados Unidos acude “Call Jane”, de Phyllis Nagy, interpretada por Elizabeth Banks y Sigourney Weaver.

Asia tendrá una nutrida representación, con el coreano Hong Sangsoo y The novelist’s film, la indonesia Nana, la china Retorn to Dust, de Li Ruijun, y Everything will be ok, del camboyano Pithy Panh.

La Berlinale regresa así al formato presencial, aunque con fuertes restricciones, impuestas por una pandemia que no da tregua en Alemania.

No habrá fiestas, las proyecciones se celebran con aforo reducido. Los representantes de los medios acreditados deben presentar, además del pasaporte COVID, un test negativo del día y haberse registrado previamente para cada proyección, rueda de prensa o para acercarse a la alfombra roja.

Estas restricciones forman parte del compromiso adquirido por los co-directores del festival, Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian, a cambio del regreso a lo presencial.

Alemania escala desde hace semanas a máximos de pandemia. Este jueves se registró un nuevo máximo en la incidencia la incidencia acumulada -1.465,4 contagios en siete días por 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas se verificaron 247.862 nuevos casos.