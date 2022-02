Neandertales y homo sapiens pudieron coexistir a la vez en Europa, revela una cueva

Por Frank Jordans

BERLÍN, 10 de febrero (AP) — Una cueva en una ladera con vistas al pintoresco valle del Ródano en el sur de Francia resultó irresistible para nuestros antepasados, y atrajo tanto a neandertales como a humanos modernos mucho antes de que se pensara que estos últimos habían llegado a esa parte de Europa, sugiere un nuevo estudio.

“Los hallazgos brindan evidencia arqueológica de que estos primos homínidos pudieron haber coexistido en la misma región de Europa durante el mismo periodo de tiempo”, dijo el equipo.

Los autores del estudio calculan que algunos de los restos humanos son de hace unos 54 mil años, casi 10 mil años antes que los hallazgos anteriores en Europa, con excepción de Grecia.

