¿Cómo ha evolucionado el universo desde el Big Bang a la actualidad? VIDEO lo muestra

Ciudad de México, 10 de febrero (RT).- Científicos de la Universidad de Durham (Reino Unido) han creado la simulación informática más grande y precisa del universo, que muestra la evolución completa del cosmos desde el Big Bang hasta la actualidad, según una publicación en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society de este martes.

Para recrear la representación, miles de computadoras trabajaron haciendo cálculos, con la simulación generada por una supercomputadora llamada COSMA del Instituto de Cosmología Computacional de la Universidad de Durham.

EVIDENCIA DE LA MATERIA FRÍA OSCURA

“El hecho de que hayamos podido reproducir estas estructuras familiares proporciona un soporte impresionante para el modelo estándar de la materia oscura fría”, señaló el profesor Carlos Frenk, autor principal del proyecto. Asimismo, añadió que el mapeado permitirá a los astrónomos explorar nuestro vecindario cósmico tan fácilmente como pueden hacerlo con nuestro planeta.

Por su parte, el investigador Stuart McAlpine expresó que “estas simulaciones muestran que la principal teoría actual de la cosmología, el modelo de materia oscura fría, puede producir todas las galaxias que vemos en nuestro hábitat local”. “Este estudio proporciona un puente importante entre décadas de teoría y observaciones astronómicas”, complementó.

