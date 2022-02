NASA: Satélites que Starlink planea poner en órbita afectarían actividad científica

Ciudad de México, 10 de febrero (RT).- La NASA advirtió este martes a la Comisión Federal de Comunicaciones de EU (FCC, por sus siglas en inglés) que los planes de SpaceX de colocar en órbita un total de 30 mil satélites que integrarán el sistema Starlink de segunda generación, podrían interferir con las actividades científicas y vuelos espaciales tripulados que opera la agencia espacial.

Link to the full letter retrieved from the FCC’s system: https://t.co/jTF0UE9bHS https://t.co/XJIUDvs7Yc

— Jeff Foust (@jeff_foust) February 9, 2022