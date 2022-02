Vanity Fair devela las primeras imágenes de El señor de los anillos

Por Alejandro Castillo

Ciudad de México, 10 de febrero (AS México).- El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder sorprende con la publicación de sus primeras imágenes. Amazon por fin desvela cómo luce la serie en tiempo real, que tiene previsto su estreno en Prime Video el próximo 2 de septiembre.

En una de las capturas podemos apreciar el trabajo de J.A. Bayona sobre el terreno. El director catalán ha tenido la responsabilidad de dirigir los dos primeros episodios de la temporada. Para entrar en el proyecto fue clave la confianza que mantuvo con los showrunners, J.D. Payne y Patrick McKay.

“Desde el principio confié en estos tíos”, explica Bayona en declaraciones a Vanity Fair. “Yo sabía por lo que estaban pasando y ellos también sabían por lo que yo estaba pasando. ¿Puedes imaginar volver a un mundo tan querido y [enfrentarte] al altísimo listón de las películas de Peter Jackson? Conocíamos en todo momento las expectativas”. Bayona reconoce que más allá del guión, le sedujo lo abiertos que estaban Payne y McKay a recibir consejos.

