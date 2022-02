Samsung presenta en evento los nuevos Galaxy S22, Galaxy S22+ y el Galaxy S22 Ultra

Ciudad de México, 10 de febrero (RT).- La empresa surcoreana Samsung dio a conocer este miércoles sus nuevos móviles Galaxy S22, Galaxy S22+ y el insignia Galaxy S22 Ultra, en el evento Galaxy Unpacked.

El S22 es el modelo más pequeño del grupo, con una pantalla de 6.1 pulgadas. El S22+ tiene una pantalla de 6.6 pulgadas, mientras que el S22 Ultra es el mayor de los tres, con un panel de 6.8 pulgadas.

The rules have been broken.

Welcome to the epic standard of smartphones. #GalaxyS22 Ultra #SamsungUnpacked

Learn more: https://t.co/yCgtPAqimD pic.twitter.com/lPd14b1v9a

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 9, 2022