Nivel del mar ha crecido tres centímetros por decenio desde los años 90, dice la ESA

París, 10 feb (EFE).- El nivel del mar creció de media en el mundo tres centímetros por decenio desde que comenzaron las mediciones por satélite en la década de los 90, informó este jueves la Agencia Europea del Espacio (ESA).

Los casi dos tercios restantes del aumento se deben a la adición de agua dulce al océano a causa del derretimiento de los glaciares y de las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia.

También por el agua añadida al océano desde tierra firme, como resultado del agotamiento del almacenamiento de agua subterránea, según la ESA.

