Las protestas de camioneros empiezan a dañar a la industria automotriz de Canadá y EU

Por Julio César Rivas

Ottawa, 10 feb (EFE).- Los grandes fabricantes de automóviles en Estados Unidos y Canadá se han visto obligados a reducir su producción debido a las protestas de camioneros canadienses contra la vacunación frente a la COVID-19, que están afectando a varios pasos fronterizos entre los dos países, en medio de la crisis en la cadena de suministros.

El bloqueo del cruce terrestre más importante entre ambos países, el puente Ambassador, que conecta las ciudades de Windsor (Canadá) y Detroit (Estados Unidos), cumple este jueves su cuarto día y está ahogando el suministro de piezas a las plantas que General Motors (GM), Ford, Stellantis y Toyota tienen en los dos lados de la frontera.

El puente, por el que diariamente transitan 400 millones de dólares en mercancías (un tercio del comercio bilateral) y decenas de miles de personas, es la principal conexión económica entre los dos socios comerciales y vital para el aprovisionamiento de sectores como el automotor, la manufactura industrial o la agricultura.

My message is simple: reopen traffic on the bridge. pic.twitter.com/EwDEn17sRA

— Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) February 10, 2022