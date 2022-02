México cae en “Índice de Democracia” de The Economist; “es régimen híbrido”

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La revista The Economist calificó a México en la categoría de “regímenes híbridos”, un escalón menos que el de “regímenes autoritarios”.

“El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuó sus esfuerzos por concentrar poder en la rama ejecutiva. En agosto, López Obrador dijo que buscaría una reforma total de las autoridades electorales del país, al considerar que están parcializadas contra su gobierno, y dijo que están ‘al servicio de la antidemocracia”, señaló la revista en su análisis sobre la situación mexicana.

Además, el medio británico expuso que López Obrador “incrementó sus ataques contra los medios y se ha vuelto cada vez más intolerante con sus críticos, incluyendo aliados. Los elevados niveles de la violencia de los cárteles tuvieron un impacto en las elecciones de medio término en junio y representaron riesgos crecientes para la democracia mexicana”.

The Economist utiliza cinco categorías para calificar la democracia en los países evaluados: proceso electoral y pluralismo; funcionamiento del gobierno; participación política; cultura política y libertades civiles. Según la calificación, un país puede ser considerado una democracia plana, una democracia deficiente, un régimen híbrido o una autocracia.

El pasado 27 de mayo de 2021, la revista, abierta defensora del neoliberalismo económico en el mundo, le dedicó la portada. Es un grabado en alto contraste, rojo y negro, con Andrés Manuel López Obrador de corbata y viendo al infinito; y soldados, y el logo de Petróleos Mexicanos (Pemex). Salió justo 10 días antes de las cruciales elecciones del domingo 6 de junio, cuando la oposición intenta ganar la Cámara de Diputados para ponerle un candado a su movimiento. Es una crítica dura al Presidente de México, aunque no distinta a las que le ha hecho en el pasado, cuando era apenas un dirigente social.

Mexico's president pursues ruinous policies by improper means. Our cover in Latin America this week argues that AMLO is a danger to democracy https://t.co/2TvJTqYXyK pic.twitter.com/bVBIAGPkYz

