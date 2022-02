Will Smith rehace la canción del El Príncipe del rap para el Super Bowl

Con motivo de la nueva versión de la serie noventera El príncipe del rap, el actor y productor Will Smith hizo una nueva versión del tema original de la serie para el super bowl.

MADRID, 10 de febrero (EuropaPress).- Will Smith sigue dando alas al reboot de El Príncipe del rap. El protagonista de la serie original, productor ahora de esta reinvención, calienta motores de cara a la Super Bowl, donde la ficción promocionará su estreno, previsto precisamente para el próximo 13 de febrero en Peacock.

El actor, productor y cantante es el protagonista de un particular spot en el que versiona el mítico tema que sonaba en la cabecera de la serie de los noventa.

Smith aparece cantando la nueva versión del tema principal de la serie desde el salón de su casa. Desde allí, y mediante conexión remota, interpreta junto con más artistas y músicos interpretan una singular revisión del popular tema tocando diversos instrumentos como el acordeón y combinando distintos estilos musicales.

Esta reinvención, que estará protagonizada por Jabari Banks en el papel del joven Will y en la que el propio Will Smith ejerce como productor ejecutivo, está inspirada en un cortometraje del guionista y director Morgan Cooper que se volvió viral en 2020 en el que se imaginaba cómo habría sido la serie si fuese un drama en lugar de una sitcom. Esta versión causó tanta sensación en la red que provocó curiosidad al propio Will Smith, quien decidió apoyar esta adaptación.

“Ambientada en los Estados Unidos actuales, Bel-Air es la versión dramática de la sitcom de los 90 El Príncipe del rap, con capítulos de una hora de duración que parten de la premisa original: el complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones de Bel-Air. Desde una nueva perspectiva, Bel-Air se sumergirá más profundamente en los conflictos, las emociones y los prejuicios inherentes de esta historia que eran imposibles de explorar por completo en un formato de sitcom de 30 minutos, sin dejar de ofrecer guiños a la serie original”, reza la sinopsis oficial.

Además de dirigir y coescribir la nueva serie, Cooper es, además, productor ejecutivo junto a Smith mientras que T.J. Brady y Rasheed Newson ejercen como showrunners.

