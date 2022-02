FGJ de Coahuila aún no tiene móvil por desaparición de “El Mijis”; sigue su búsqueda

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila informó este jueves que continúan las acciones coordinadas con las autoridades de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí para localizar al exdiputado Pedro César Carrizales Becerra mejor conocido como “El Mijis”.

“Estamos colaborando con las fiscalías de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Seguimos haciendo las pesquisas para tratar de localizarlo y hasta el momento no ha sido posible”, dijo el Fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara en entrevista con medios locales.

Agregó que hasta el momento no se tiene un móvil concreto que conduzca a la desaparición del exlegislador local de San Luis Potosí.

“Aún no tenemos ningún móvil y lo que esperamos es localizar con bien al exdiputado y dar noticias positivas a su familia”, añadió.

Además, expuso que en lo que respecta a Coahuila no tienen registro de que haya recibido amenazas durante su estancia en Saltillo o tenido contacto con alguna autoridad policial, donde fue visto por última vez y se hospedó en un hotel.

“El Mijis” fue visto por última vez el 31 de enero a la salida de un hotel en Saltillo, Coahuila, con rumbo a Monterrey, Nuevo León, en su camioneta roja. Dos días después le envió notas de voz a su pareja mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, así lo reveló la periodista Beatriz Guillén en El País.

En dichos audios, “El Mijis” dio a conocer que había sido retenido por agentes de las fuerzas especiales conocidos como “GAFES”, sin embargo, resaltó que lo liberaron. Pero, desde ese día, no han tenido más noticias de Carrizales, quien estaba acompañando a un grupo de migrantes en ruta, de acuerdo con los testimonios que confirmaron esa versión a dicho medio.

“Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los GAFES, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes”, señaló El País.