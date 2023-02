La postura de Roger Waters frente a Putin genera críticas, entre ellas una de Gilmour

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- “Ahora estoy más abierto a escuchar lo que dice Putin”. Esas fueron las palabras que pusieron contra las cuerdas al músico británico Roger Waters, quien recientemente fue tachado como “un antisemita y un apologista de Putin” por Polly Samson, escritora y esposa de David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd.

Durante una entrevista cedida al periodista Max Kühlem para el diario alemán Berliner Zeitung, el bajista y cofundador de Pink Floyd reiteró que cambió de opinión respecto al Presidente ruso Vladimir Putin, quien lanzó una “operación militar especial” contra Ucrania en febrero del 2022.

“Hay un podcast de Chipre llamado The Duran. Los anfitriones hablan ruso y pueden leer los discursos de Putin en el original. Sus comentarios al respecto tienen sentido para mí. La razón más importante para suministrar armas a Ucrania es sin duda el beneficio de la industria armamentística. Y me pregunto: ¿Putin es un mafioso más grande que Joe Biden y todos los que están a cargo de la política estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial? No estoy tan seguro”, expresó el artista al ser cuestionado por su nueva posición.

“Tal vez no debería estarlo, pero ahora estoy más abierto a escuchar lo que dice Putin. Según voces independientes que escucho, gobierna con cuidado, tomando decisiones sobre la base de un consenso en el gobierno de la Federación Rusa […] Una frase central siempre ha sido: Ucrania es una línea roja. Debe seguir siendo un estado de amortiguación neutral. Si no sigue así, no sabemos adónde conducirá. Todavía no lo sabemos, pero podría terminar en una Tercera Guerra Mundial”, agregó.

Ante las respuestas de Putin, la escritora Polly Samson no dudó en lanzar un tuit asegurando que el autor de “The Last Refugee” era un “antisemita hasta tu podrido núcleo. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sintonizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano. Basta ya de tonterías”.

No obstante, lo que terminó de encender el conflicto fue que David Gilmour, con quien Roger Waters ha tenido roces en ocasiones anteriores, asegurara en su cuenta de Twitter que cada una de las palabras de su esposa era “demostrablemente cierta”.

En marzo del 2022, poco antes de que se cumpliera un mes de que Putin arrancara con la “operación militar especial” en territorio ucraniano, el bajista condenó la invasión en respuesta a Alina Mitrofanova, una joven de 19 años de edad que se reconoció como una “gran fan” de Pink Floyd.

A NOTE FROM ROGER REGARDING UKRAINE. BUT FIRST, A NOTE FROM ALINA:

My name is Alina Mitrofanova, I am 19 years old, and I live in Ukraine. Today my country is resisting the Russian invasion and the real war started by Russian president… More: https://t.co/DJ7eAmg8K9 pic.twitter.com/yDbVzVuQaJ

— Roger Waters (@rogerwaters) March 9, 2022