Las creencias del Juicio

Esta semana se ha basado en afirmaciones importantes que se hacen desde la derecha y desde el obradorismo

La derecha afirma que las pruebas contra García Luna no son suficientes, no hay ningún recibo firmado por el ex jefe de la policía de Calderón y donde no hay papeles no hay evidencia, al menos eso es lo que creen ellos

Los Obradoristas creemos que las pruebas que hemos conocido, a través de los medios, ponen en evidencia la responsabilidad, no sólo personal, sino, histórica de Calderón y su jefe de policías.

Creemos que es absurdo pedir documentos que pongan en evidencia las transacciones hechas entre el narcotráfico y los policías y políticos corruptos. Son deshonestos pero no son tontos. Y tampoco hacen sus negociaciones cara a cara, siempre lo hacen a través de intermediarios, lo único que se conoce es el resultado de la negociación a trásmano.

Pero si además relacionamos una pruebas con otras hechos conocidos, advertimos lo grave de la situación de México en aquellos años, lo qué declaran los testigos es la historia de una gran empresa, que se movía como si fuera una corporación, un gran negocio a nivel de los grandes inversionistas. que discutían los términos de la competencia y el uso de la relación con las autoridades encargadas de controlarlos y vigilar.

Y esa historia a finales del gobierno de Calderón es una historia donde los carteles seguían con grandes ventas y con grandes exportaciones ilegales a Estados Unidos, se describe el fracaso histórico de la estrategia calderonista, de aparentemente declarar la guerra a los carteles, es evidente que al final del gobierno y después de más de 50,000 muertos el narcotráfico se había fortalecido y las fuerzas del gobierno estaban siendo derrotados estaban.

También creemos los obradorsitas que la frase de un testigo es fundamental: “El narcotráfico no puede crecer sin apoyo del gobierno”.

Y ¿donde se consolidó y creció más el narcotráfico? En Sinaloa.

Durante el gobierno de Calderón la guerra se enfiló con toda su violencia y violación masiva de los derechos humanos contra el Cártel de Juárez, nos consta.

Incluso en una ocasión, que el ejército se encontró casualmente con un comando de sicarios del cartel de Sinaloa, y los liquidaron, el general Espitia declaró orgullosamente “ Todos esos eran del cartel de Sinaloa, para que no anden diciendo que yo sólo ataco a los del cartel de Juárez”

Después se supo que era una confrontación equivocada, porque los sicarios que llegaban a juarez se perdieron en el desierto de Samalayuca, con la mala suerte, que se encontraron con un comando de vigilancia del ejército y se hicieron los balazos. Si nos llamó la atención la declaración de el general Espitia.

Al parecer sucedía lo mismo en el centro de la República contra los Beltran Leyva.

Pero el sentido colectivo, en Juárez, casi una certeza general, daba por hecho “qué el ejército había venido a apoyar a el Cartel de Sinaloa”.

Aquello era evidente , como es evidente que en Polanco de la Ciudad de México , apoyan al América y qué en Toluca apoyan a los diablos rojos.

Lo que nos sorprende de las audiencias es que los narcotraficantes tuvieron que pagarle tanto dinero a García Luna.

Los panistas creían que se trataba de una estrategia de Calderón: “Apoyar a un solo cartel en el país para evitar las múltiples negociaciones y pactar la reducción de la violencia con un solo grupo”.

Los obradoristas creemos qué García Luna es culpable, los de derecha creen que es inocente y el jurado va a resolver creyendo tal vez que sea culpable o no-culpable, en fin todo son creencias.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.