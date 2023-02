Hombre atropella a transeúntes en Jerusalén: deja un niño muerto y 5 personas heridas

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) – Un niño de seis años ha muerto y otras cinco personas han resultado heridas por un atropello en el norte de Jerusalén, que ha terminado con la muerte a tiros del conductor del vehículo y la Policía investiga como un posible ataque.

BREAKING Jihadist attack in Jerusalem, Ramot neighborhood.

An Arab terrorist ran over civilians at a bus stop.

8 civilians wounded, 4 in critical condition.

The terrorist was neutralized.

These folks are not freedom fighters. They are Islamic supremacists and Israel-haters. pic.twitter.com/jW1OC7wjtP

