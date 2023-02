FBI registra casa del exvicepresidente Mike Pence en busca de documentos clasificados

La investigación se deriva del descubrimiento de documentos con rótulo de confidencial en el domicilio en Indiana del funcionario durante la Administración Trump.

Por Jill Colvin y Eric Tucker

Washington, 10 de febrero (AP).— El FBI está registrando la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana como parte de una investigación de documentos confidenciales, de acuerdo con una persona al tanto del allanamiento.

La fuente habló con la The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hablar sobre la operación policial.

La búsqueda deriva del hallazgo el mes pasado por parte de abogados de documentos con el sello de confidencial.

El FBI ya había incautado lo que el abogado de Pence describió a la agencia Archivos Nacionales como una “pequeña cantidad de documentos” que habían “empacado en cajas y transportado inadvertidamente” a la casa de Pence en Indiana al final del Gobierno de Donald Trump.

El Departamento de Justicia y un vocero de Pence no respondieron de momento a un pedido de declaraciones.

A finales de enero, AP informó que se hallaron documentos con rótulo de confidencial en el domicilio del exvicepresidente Mike Pence en Indiana, dijo su abogado a los Archivos Nacionales en una carta, en el más reciente de una serie de hallazgos de información secreta en residencias privadas.

Se trata “aparentemente de una pequeña cantidad de documentos con rótulos de confidencial colocados en cajas y transportados de manera inadvertida al domicilio personal del exvicepresidente al término del Gobierno anterior”, dijo el abogado de Pence, Greg Jacob, en una carta a la que tuvo acceso The Associated Press.

Jacob dijo que Pence “contrató asesoría legal independiente con experiencia en el manejo de documentos confidenciales, para revisar los documentos hallados en su domicilio personal cuando se hizo público que documentos con rótulos de confidencial fueron hallados en la residencia del Presidente Joe Biden en Wilmington”.