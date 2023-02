¡Ya es oficial! El argentino Diego Cocca es el nuevo técnico de la selección mexicana

“Necesitábamos a un técnico que tuviera un buen manejo de grupo, que conociera al futbol mexicano y que tuviera un concepto de juego bien definido”, destacó el director ejectuvo de Selecciones Nacionales en la FMF, Rodrigo Ares de Parga.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– El argentino Diego Cocca, bicampeón con Atlas en la Liga Mx, fue nombrado como nuevo director técnico de la selección mexicana varonil de futbol y presentado este viernes en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Le damos la bienvenida a Diego Cocca, donde estará trabajando y tendrá mucho éxito como entrenador de la Selección Nacional de México”, señaló Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de Selecciones Nacionales. “Necesitábamos a un técnico que tuviera un buen manejo de grupo, que conociera al futbol mexicano y que tuviera un concepto de juego bien definido”, añadió.

Cocca, que el sábado cumplirá 51 años, ha tenido un exitoso paso por el fútbol mexicano, donde rompió una racha de 71 años sin títulos para Atlas, al ganar dos ligas consecutivas, así como un título con Racing Club en Argentina en 2014.

Una vida dedicada al fútbol y con el 💚 en México 🇲🇽, así es la trayectoria de Diego Cocca. 👏🏼 #LaSelecciónEsDeTodos #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/tPDwGN6zKR — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 10, 2023

El argentino expresó su orgullo y privilegio de estar al frente de la selección mexicana de futbol, sobre todo al tratarse del equipo representativo de un país “que a mí me ha dado mucho”.

“México me ha hecho crecer como persona, como profesional y me volvió a recibir como Técnico. Para mi forma de sentir, poder ayudar a México para hacer crecer a su Selección es un privilegio y una oportunidad que no podía dejar pasar”, resaltó Cocca.

Asimismo, prometió a comprometerse al cargo con “seriedad, trabajo y humildad” con el objetivo de posicionar a México dentro de los primeros lugares.

“Esto es fútbol y hay que ganar hasta en las ‘cascaritas’. Aquí van a encontrar una Selección que va a buscar salir a ganar todos los partidos”.

Este miércoles, el medio AS México reportó que el Comité de la Selección Mexicana de Futbol en la FMF seleccionó a Diego Cocca como el nuevo director técnico de dicho equipo para el próximo ciclo mundialistas que será en el 2026 donde México, Estados Unidos y Canadá tendrán la sede de la Copa del Mundo y sin eliminatorias por ser país sede.

Debido a que en este ciclo mundialista no habrá eliminatorias por ser país sede, México tendrá partidos amistosos que servirán de preparación, así como torneos como la Copa Oro donde ya es uno de los representativos de la zona. Por ende, Cocca tendrá mucho trabajo con el Tri para llegar lo mejor posible al próximo mundial.

Cocca habría competido contra técnicos como su compatriota Marcelo Bielsa y el uruguayo Diego Almada, así como Miguel “El Piojo” Herrera. Sin embargo, fue el favorito de los directivos y así lo demostró la FMF esta semana. Tigres había confirmado la noticia ayer, en un duro comunicado donde anunció el fin del contrato entre ambos.