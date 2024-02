La Presidenta de Hungría renuncia tras indultar a un sentenciado por abuso de menores

Budapest, 10 de febrero (AP).- La Presidenta conservadora de Hungría ha renunciado en medio de la indignación pública provocada por el indulto que concedió a un hombre condenado como cómplice en una causa de abuso de menores, una decisión que le provocó un escándalo político sin precedentes al Gobierno nacionalista.

Katalin Novák, de 46 años, anunció en un mensaje televisado el sábado que renunciará a la presidencia, cargo que ejerce desde 2022.

La revelación del indulto Presidencial que concedió en abril de 2023 a un hombre condenado por ocultar una serie de abusos sexuales a menores en un hogar estatal para huérfanos provocó indignación generalizada.

Katalin Novák, President of the Republic & close Orbán-ally was forced to resign in disgrace—for pardoning the accomplice of a convicted pedophile

She was crafting Orbán's international network & image as "protector of family values"

The scandal that shook Hungary to its core👇 pic.twitter.com/2LrYPUMFIZ

— Katalin Cseh (@katka_cseh) February 10, 2024