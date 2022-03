Ministros de Rusia y Ucrania, Lavrov y Kuleba, se reúnen en Turquía para negociar

Ankara, 10 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, y de Rusia, Serguéi Lávrov, iniciaron este jueves en Turquía la reunión a más alto nivel desde que empezara la invasión rusa hace dos semanas, para negociar una salida al conflicto, aunque las posiciones siguen apartadas.

Los dos ministros llegaron el miércoles por la noche al balneario de Belek en la provincia de Antalya y el anfitrión de la reunión, el responsable de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, mantuvo a primera hora de hoy una reunión con la delegación ucraniana y a continuación con la rusa, como confirmó en su cuenta en Twitter.

La entrevista arrancó, en medio de enorme expectativa política y mediática, momentos después de las 11:00 hora local (8:00 GMT), en formato tripartito, según informaron a EFE fuentes del Gobierno turco.

Aunque se espera que la cita facilite las negociaciones para un alto el fuego más amplio sobre el terreno, es difícil prever el alcance que tendrá y Kuleba ya adelantó ayer que tiene “limitadas” expectativas.

Rusia insiste en sus exigencias como la neutralidad y desmilitarización de Ucrania y un reconocimiento ucraniano de la soberanía rusa sobre la península de Crimea y de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugangsk.

Eso sí, Moscú ya no exige un derrocamiento del actual gobierno ucraniano, dijo una portavoz rusa el miércoles.

Si bien Ucrania ha insinuado esta semana que podría negociar un estatus de neutralidad y renunciar a solicitar una entrada en la OTAN, se niega a ceder parte de su territorio.

Desde el inicio de la guerra, Turquía se ha mantenido en una posición neutral, por una parte condenando la invasión como “ilegal e injusta” y respaldando “la integridad territorial de Ucrania”, incluyendo Crimea.

