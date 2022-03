Hackers voluntarios de todo el mundo se suman a “guerra tecnológica” contra Rusia

Desde ataques aprobados y asesorados por el Gobierno hasta de forma autónoma, los hackers son un nuevo flanco en el conflicto entre Ucrania y Rusia, dedicándose especialmente a tirar sitios oficiales de los gobiernos de ambos países.

Por Armando Hernández

Ciudad de México, 10 de marzo (La Opinión).- Uno de los frentes de la invasión de Rusia a Ucrania ha sido el tecnológico, donde el Gobierno de Vladímir Putin usó su inteligencia militar para atacar sistemas enemigos, como parte de su guerra.

Sin embargo, la respuesta llegó y de todo el mundo; hackers prácticamente de todo el planeta se unieron en la misión de contrarrestar la ofensiva rusa, inicialmente a sitios gubernamentales de Rusia, y algunos de Ucrania, principalmente con mensajes contra la guerra.

Según el diario The New York Times, “Es una locura, esto no tiene precedentes”, dijo Matt Olney, director de inteligencia de amenazas de la compañía de seguridad Cisco Talos. “Esto no va a ser solo un conflicto entre naciones. Habrá participantes que no estarán bajo el control estricto de ningún Gobierno”.

El grupo hacktivista Anonymous irrumpió en los sistemas de la plataforma de streaming Wink en Rusia y transmitió videos mostrando la realidad en el frente de la guerra en Ucrania pic.twitter.com/ClFykxjtNs — Johnattan Bilancieri (@Bilancieri) March 7, 2022

El medio neoyorquino explica que para los expertos, los cientos de hackers que compiten ahora para apoyar a sus respectivos gobiernos representan una expansión drástica e impredecible de la guerra cibernética.

Además, describe que la participación de hackers voluntarios hace que sea más difícil determinar quién es responsable de un ataque en línea.

EJÉRCITO TECNOLÓGICO

El pasado sábado 5 de marzo, el Ministro de Transformación Digital de Ucrania, Míjail Fedorov, envió un mensaje a los entusiastas de la seguridad cibernética a un canal de Telegram que contenía instrucciones para tirar sitios web rusos. “Habrá tareas para todos”. Para el viernes, el canal de Telegram tenía más de 285 mil suscriptores.

“Estamos creando un ejército tecnológico”, tuiteó.

Yegor Aushev, cofundador de la empresa ucraniana de seguridad cibernética Cyber Unit Technologies, dijo que recibió una avalancha de notas tras publicar en las redes sociales un llamado para que los programadores se involucraran. Su compañía ofreció una recompensa de 100.000 dólares a quienes identificaran fallas en el código de los objetivos cibernéticos rusos.

“Se ha convertido en una máquina independiente, un ejército digital internacional distribuido”, dijo Aushev. “Los mayores ataques cibernéticos contra Rusia se realizarán pronto”, agregó, sin dar más detalles.

SE ALISTA UNA CONTRAOFENSIVA RUSA

The New York Times citó a Alex Holden, fundador de la empresa de ciberseguridad Hold Security y que ha estudiado a los grupos rusos de ransomware, dijo que los ataques de los voluntarios contra el gobierno ruso probablemente generarán una dura respuesta. “Los que apoyan al gobierno ruso y su invasión en Ucrania están preparando sus represalias contra una serie de objetivos diferentes”, dijo Holden.

