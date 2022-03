El director de Black Panther es detenido al ser confundido con un ratero

Madrid, 10 de marzo (Europa Press).- Ryan Coogler, director de Black Panther, es noticia tras haber sido víctima de una curiosa confusión. El realizador fue a una sucursal del Bank of America en Atlanta, donde rueda la secuela de la cinta de Marvel Studios, y terminó siendo detenido tras ser confundido con un atracador.

Según TMZ, el cineasta fue a hacer una transacción luciendo un sombrero, gafas de sol y una mascarilla. Aparentemente pasó una nota a la trabajadora del banco que rezaba: “Quiero retirar 12 mil dólares en efectivo de mi cuenta. Por favor, cuenta el dinero en otra parte, me gustaría ser discreto”.

Police draw firearm on Marvel’s Black Panther director Ryan Coogler before pulling out the handcuffs. Bank of America employee says “Good Job Officer” as they take him out! pic.twitter.com/O8kKGS8gak

— VideoMixtape.com (@VideoMixtape_) March 10, 2022