Matías Almeyda lamenta la violencia que se vivió en el estadio La Corregidora

Chicago (EU), 9 de marzo (EFE).- El argentino Matías Almeyda, entrenador del San José Earthquakes de la liga estadounidense, dijo este miércoles que “lo que ocurrió en México es muy triste” y que nunca vio problemas de este tipo en la liga mexicana, al referirse a los disturbios del pasado sábado entre hinchas de Querétaro y de Atlas.

“Yo viví en México, viví la liga mexicana y nunca he visto un problema. Vi familias en los estadios, vi a aficionados de Chivas sentarse al lado de aficionados del Club América y se respetaban. Lo que ocurrió es muy triste y, si lo analizamos, todos formamos parte de lo bueno y de lo malo”, dijo Almeyda en declaraciones publicadas por el San José Earthquakes.

El técnico argentino, exjugador de River Plate, Lazio, Parma, Inter de Milán y la Universidad de Chile, entre otros, lamentó que en el mundo “todo depende de los negocios y los que pagan son los inocentes que no tienen nada que ver con esos negocios”.

“Después de una pandemia estamos viviendo días de guerra en los que mucha gente inocente muere. No hago distinciones entre fútbol y vida real aquí. Siempre he querido paz. Siempre he dicho que al mundo le falta amor. Se perdió el respeto”, concluyó.