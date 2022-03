Danna Paola habría rechazado el papel de Selena Quintanilla para la serie de Netflix

Por Megan Negrete

Ciudad de México, 10 de marzo (La Opinión).- La mexicana Danna Paola sigue consolidado su carrera como cantante como pocas artistas, sin embargo, recientemente reveló que pudo haber sido la encargada de dar vida a Selena Quintanilla en la bioserie de Netflix, pero debió rechazar el papel, aunque hace unos años ya había hecho un gran homenaje a la reina del Tex Mex.

Selena: la serie fue producida por Netflix y Campanario Entertainment, junto con la familia de la popular cantante que fue asesinada el 31 de marzo de 1995. Es la versión autorizada de la vida de Quintanilla, protagonizada por la actriz Christian Serratos y estrenada en el año 2020.

En una entrevista con el influencer Juanpa Zurita para el podcast No hagas lo fácil de Spotify, Danna Paola reveló que había sido seleccionada para el papel de Selena Quintanilla, pero tuvo que rechazarlo por falta de tiempo, pues su carrera como cantante le esperaba.

“Me llamaron para protagonizar la serie de Selena y por cosas de tiempo no pude; y fue muy loco porque hice el casting, me preparé, aprendí a hablar como ella, y para mí era un sueño hecho realidad y me quedé como con esa cosquillita de no haberlo podido hacer por tiempo”.