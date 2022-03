España subasta 35 piezas de arte mexicanas pese a petición de México de retirarlas

Barcelona, España, 10 marzo (EFE).- La galería española Setdart subastó este jueves 35 piezas de arte procedentes de México, de entre los siglos IX y XVII, pese a recibir ayer un correo electrónico de la Secretaría de Cultura de ese país en el que se le pedía que retirara esos bienes por haber salido “ilícitamente” de su territorio.

En la misma carta, la Secretaria de Cultura de México “lamenta y reprueba de manera contundente” la venta de dichos bienes -obras pictóricas, marcos y piezas arqueológicas- que, asegura, habrían sido “extraídos sin autorización y de manera ilícita del territorio nacional, al estar prohibida su exportación por la legislación mexicana de 1827”.

En la misiva se advierte de que en México se han iniciado “los procedimientos judiciales correspondientes ante las autoridades españolas, sobre las piezas en cuestión, con el interés de que sean repatriadas a territorio mexicano a través de los canales diplomáticos y legales oficiales”.

Enrique Esteban, Codirector de la Galería Setdart, aseguró hoy a Efe que no les ha llegado la mencionada carta, aunque sí recibieron ayer un correo electrónico en el que se reclamaba la paralización de la subasta en términos similares.

Ante este hecho, y pese a no ser una comunicación remitida por los canales oficiales, la dirección de la casa de subastas se puso en contacto con la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía española, desde donde les aseguraron no tener conocimiento de dicha petición, por lo que entendieron que no había impedimento para subastar las piezas.