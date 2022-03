VIDEO: Ester Expósito da lección de humildad a reportero en la Ciudad de México

La actriz española tuvo un incidente en el aeropuerto de la Ciudad de México, después de que un reportero la incomodara con preguntas personales tras su llegada al país.

Por Itzel Roldán

Saltillo, 10 de marzo (Vanguardia).- Es un hecho que las celebridades se deben a su público, si no hubiera fanáticos que agotan en horas los boletos para los conciertos, Bad Bunny no sería el artista más escuchado de 2021, si no hubiera jóvenes que se pelean por los productos de las Kardashian, no serían las empresarias multimillonarias que son hoy. Así, la lista es interminable, sin embargo, hay una delgada línea entre la vida pública y la privada, algo que algunos periodistas aún no comprenden. El más reciente ejemplo es el de un periodista mexicano, quien esta semana recibió una lección de humildad por parte de la estrella española Ester Expósito.

La protagonista de la exitosa serie Élite de Netflix, anunció desde hace unas semanas, que debido a un proyecto en el que está trabajando en México, vivirá en la capital del país por un tiempo, hecho que emocionó a sus fans mexicanos. La actriz fue captada llegando al aeropuerto de la Ciudad de México, algunos medios se acercaron a ella, pero Ester prefirió mantenerse alejada de las cámaras… aunque un reportero de un programa de espectáculos no lo entendió e insistió.

Si bien Ester Expósito explicó que no daría entrevistas, el reportero insistió y remató con un insulto ante la negativa. “Es un poco incómodo esto porque la gente me va a ver así, y por eso no es buen momento”. De forma grosera, el reportero insistió acercándole el micrófono a la cara y siguiendo con las preguntas, lo que puso realmente incómoda a la actriz española.

ESTER EXPÓSITO IGNORA A UN REPORTERO Y ESTE LE CONTESTA: "Cuanto se te baje un poquito la fama hablamos" pic.twitter.com/LgsOBkp1g1 — Jorge Ruiz (@JorgeRBarranco) March 9, 2022

“Ok, cuando se te baje un poquito la fama y todo, platicamos”, expresó el reportero como insulto a la actriz. Sin embargo, Ester Expósito no se quedó callada y le respondió al reportero: “Cuando seas educado, hablamos.”

En varios medios de comunicación, se difundió el video que ha dividido opiniones, pues mientras muchos creen que fue una lección para el reportero, otros ha señalado a Ester Expósito de “grosera y majadera” por su reacción.

“Totalmente indiferente”; “No lo hubiera dedicado un segundo”; “Actitud grosera, majadera”; “No tuvo la decencia de voltear a verte”, fueron los comentarios que usaron para juzgar a Ester Expósito. Hasta el momento, la actriz no ha hablado del incómodo momento, pero ha compartido imágenes de su estadía en Guanajuato junto a otras actrices como Bárbara Mori, con quien se cree está filmando una serie de Netflix.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.