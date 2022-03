Directora de guardería en Georgia es acusada de crueldad infantil; golpeaba a bebés

Los Ángeles, 10 marzo (La Opinión).- Sharon Mills de 49 años, y propietaria del Centro de Cuidado Infantil Roseland, ubicado en el Condado de Laurens, enfrenta varios delitos graves por abuso infantil, al maltratar a los bebés que cuidaba en la guardería y ocultárselo a sus padres.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI por sus siglas en inglés), abrió una carpeta de investigación bajo la supervisión del jefe de policía de East Dublin, Bill Luecke el pasado 2 de marzo, cuando comenzaron las indagaciones, compartió en un comunicado la GBI.

GBI Arrests Owner of Child Care Center

One woman is charged with cruelty to children in the first degree, tampering with evidence, influencing a witness, and giving false statements/writings after an investigation into the Roseland Child Care Center.

🔗: https://t.co/nQ0d0ikkgM pic.twitter.com/I7acEhpXMJ

— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) March 9, 2022