El Ejército sí me informa cuando escucha civiles: AMLO; pero “no es espionaje”, dice

Un análisis forense actualizado del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, reportado esta semana, demostró que el teléfono del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos fue infectado con Pegasus en diferentes ocasiones entre el 16 de agosto de 2020 y el 2 de septiembre de 2020.

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí le informa cuando interviene comunicaciones de civiles, pero insistió en que “no es espionaje” sino trabajo “de inteligencia”. Esto, a respuesta directa de una periodista.

Hace tres días se dio a conocer que el Centro Militar de Inteligencia, una rama secreta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), espió con el malware Pegasus al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, con pleno conocimiento del Alto Mando, es decir el Secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Crescencio Sandoval, para interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Esto lo reveló una investigación realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) a partir de los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya.

La periodista Nayeli Roldán le preguntó al Presidente la diferencia entre “inteligencia” y espionaje. “Espionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores. Lo que nosotros padecimos durante años”. Enseguida mostró una tarjeta que se refiere a él, de 1979; tarjeta que ya ha mostrado antes, firmada por el policía represor Miguel Nazar Haro.

La tarjeta informativa secreta de la Sedena reveló que el Centro Militar de Inteligencia intervino las comunicaciones privadas que Raymundo Ramos sostuvo en su papel de presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo con varios periodistas en relación a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército el 3 de julio de 2020 en esta ciudad.

El análisis forense actualizado del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, señala la R3D, demostró que el teléfono de Raymundo Ramos fue infectado con Pegasus en diferentes ocasiones entre el 16 de agosto de 2020 y el 2 de septiembre de 2020.

Las conversaciones de Raymundo Ramos con periodistas ocurrieron entre el 16 y el 26 de agosto de 2020. Las fechas coinciden con el periodo en que Ramos fue espiado con #Pegasus, según el análisis de @citizenlab.#EjércitoEspía pic.twitter.com/aaK8O5KeE6 — R3D (@R3Dmx) March 7, 2023

“¿Sedena no le informa?”, cuestionó la periodista. “Me informa, es inteligencia, se hace en coordinación con el Centro [de Inteligencia] del Estado y tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones, de la delincuencia organizada. Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie. No es el tiempo de los gobiernos neoliberales, nosotros hicimos el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor”, reviró López Obrador.

“Tiene que haberse dado con la participación del Instituto de Inteligencia del Estado y trabajan de manera coordinada, pero no hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor ni a ningún periodista. Además, ¿para qué vamos a espiar? Independientemente de que es un acto de deshonestidad y falta de principios, que lo padecimos nosotros muchos años, si ya sabemos que todos los medios con honrosas excepciones están en contra de la transformación, para qué los vamos a espiar”, añadió.

Ante la pregunta de si este tipo de labor ha salvado vidas, el Presidente contestó con el caso de Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien sufrió un atentado en las calles de la capital y salvó su vida.

“¿Sabe cómo se le salvó la vida al jefe de la policía de la Ciudad de México? Omar García, de esa manera. Unos días antes del atentado, la inteligencia del Estado registró unas llamadas. Omar traía un carro normal y el General Audomaro Martínez habló con él y le dijo tenemos esta información. No te confíes. Y cambió por una camioneta con blindaje. Eso le salvó la vida. Y vaya que le dispararon. Entonces más inteligencia menos fuerza”, dijo.

Sobre si supo sobre el caso específico de Ramos y de los periodistas espiados, contestó: “No, no, y les tengo confianza a los mandos, porque saben muy bien que está prohibido el espionaje. Es decir, no somos iguales”, reiteró.

“El instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación. Inteligencia para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Sí estoy enterado del reportaje que hicieron pero no hay ninguna ilegalidad”, dijo.

“Inteligencia tiene que ver con los métodos para prevenir actos de sabotaje, de crímenes, porque el Estado tiene como propósito proteger a las personas, para eso se requiere inteligencia, solo [el expresidente Felipe] Calderón, sin tener información de nada, declaro la guerra al narcotráfico, le pegó un garrotazo a lo tonto”, indicó el mandatario.