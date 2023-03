Ebrard y los cónsules preparan respuesta a los “republicanos intervencionistas”: AMLO

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón y los cónsules en Estados Unidos tendrán una cumbre en Washington D.C., el próximo lunes, para informarse sobre el combate al fentanilo y responder a los legisladores republicanos, que han lanzado una campaña en medio de las elecciones para exigir que su ejército intervenga en suelo mexicano y ataque a los cárteles.

El Presidente Joe Biden “no tiene esa postura. Son esos legisladores republicanos. Si siguen ofendiendo a México, vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos. El que no quiere a su patria no quiere a su madre”, dijo López Obrador.

“Estoy seguro que que no sólo los mexicanos y también los de otros países, sino los mismos estadounidenses, van a estar a favor de nosotros. Ese no es el camino: el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos, mequetrefes, intervencionistas, prepotentes? A México se le respeta”, agregó.

Agregó que tiene una relación cercana con mandos militares mexicanos, quienes han expresado la necesidad de revisar el tráfico de armas y el retorno del dinero obtenido por las drogas. El General VanHerck estuvo en la audiencia donde también se abordó la pertinencia de enviar a militares estadounidenses a México, como varios republicanos han sugerido, sobre lo cual dijo que seguiría la orden si fuera el caso.

“Si se me ordena planificar, ejecutar y usar la fuerza militar, lo haría”, dijo VanHerck ante los congresistas.

Sin embargo, el general consideró que los cárteles están bien armados e incluso han atacado a fuerzas militares mexicanas, además de reconocer que es importante tener una visión más amplia, no solamente en la frontera, sino en todo el hemisferio.

Hace dos días, el 8 de marzo, en respuesta a la presión de congresistas republicanos, el Gobierno del Presidente Biden considera innecesario nombrar a los cárteles de la droga en México como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), al señalar que las actuales acciones permiten enfrentar a esos grupos criminales. “Designar a estos cárteles como FTO no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tenemos en este momento”, dijo la portavoz Karine Jean-Pierre.

Agregó que estas organizaciones criminales, también conocidas como TOC, enfrentan diversos programas en su contra, incluidas sanciones económicas para sus familias y empresas. “Estados Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para combatir las organizaciones de narcotraficantes y a las personas y entidades que las habilitan”, expuso la portavoz. “Así que no hemos tenido miedo de usarlas”.

Agregó que en los últimos meses, las autoridades estadounidenses han anunciado acciones contra los cárteles que son un “peligro para la seguridad pública”. Agregó: “También hemos tomado medidas que permiten aún más al [Departamento del] Tesoro sancionar a personas extranjeras”.

Ayer, el Presidente de México afirmó que su país no fabrica ni consume fentanilo y sugirió que la epidemia de opioides sintéticos es, en gran medida, un problema estadounidense que debería ser atendido en ese país. “Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos”, dijo López Obrador. “¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? ¿Por qué no atienden a sus jóvenes?”