VIDEO: Alumna acusa a la UAM de proteger a violador; planteles van a paro en protesta

Los planteles de Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco de la UAM entraron en paro en solidaridad con la alumna de la unidad Cuajimalpa, quien denunció haber sido violada por su compañero de clases.

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- A casi tres meses de una alumna de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Cuajimalpa fuera violada por uno de sus compañeros, la víctima y la comunidad estudiantil, tomaron las instalaciones ante la inacción de las autoridades universitarias.

En un acto solidario hacia la estudiante, los planteles de Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco, entraron en paro este viernes para acompañar a su compañera y respaldar su búsqueda de justicia.

El grupo de estudiantes se reunieron en el plantel Cuajimalpa para acompañar a la alumna que en su momento había denunciado que fue agredida sexualmente por su compañero, quien parece haberlo admitido, sin embargo, su caso continúa impune.

A través de redes sociales, usuarias que se encontraban en el plantel, explicaron la toma del plantel se debía a que “el día de ayer, la comisión de faltas [de la UAM-C] falló a favor del violador de una compañera, quien confesó haberla violado. Sin embargo, la UAM dijo que no había falta qué sancionar, por lo que no hubo ni siquiera alguna amonestación”.

La denuncia advierte que “la víctima tendrá que estudiar con su agresor durante toda su carrera, pues van en Derecho y solamente hay un grupo por trimestre. “La UAM encubre violadores. Esther Morales [Secretaria Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades], deja de encubrir violadores”.

Una publicación acusó que, con su resolución del 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, la UAM Cuajimalpa “ejerció violencia institucional” en contra de la alumna, ya que su dictamen no cuenta con perspectiva de género. “Un ejemplo más en tantos en donde no se obtiene justicia y el agresor queda impune”, agregó.

La misma víctima compartió un video en el que señala a las autoridades de su universidad, le dieron un dictamen de la Comisión de Faltas sobre un caso que presentó el 2 de enero: “Se tardaron dos meses en resolver mi caso”.

La alumna relató que el hombre que la violó el 19 de diciembre de 2022, es su expareja y va en su salón de clases, pero decidió no ir al Ministerio Público confiando en el “proceso super amigable” que le dijo la UAM, con la promesa de expulsarlo, lo cual aceptó para ya no verlo. “Básicamente me dijeron que no podían violarle sus derechos procesales, que lo tenía que ver en el salón todos los días”, mencionó.

hoy en la cumbre del #8M #UAMCuajimalpa da el fallo a favor de Naoki #VIOLADOR confeso de una de sus compañeras, una verdadera mentada de madre para todas #YoSiTeCreo #NaokiViolador #JUSTICIAPARAKARLA pic.twitter.com/J73fP2Tnl8 — Gabi_BRIEF (@GABI_BRIEF) March 9, 2023

“Hubo un punto en el que yo pedí medidas urgentes a la División [de Ciencias Sociales y Humanidades], les dije que si tenían que contratar más maestros o abrir otro grupo, no importa, porque parece que él tiene más derechos que yo, y sí, a él nunca se le violaron sus derechos, aunque él diga que sí”.

La víctima defendió no haber vulnerado el debido proceso por pegar carteles en la escuela con el rostro de su violador, pero con los ojos cubiertos y sin revelar su nombre, lo cual indicó sí hizo la UAM, “porque teníamos 10 días para presentar pruebas, él mandó un archivo dañado y en mi dictamen vi que presentó muchísimas pruebas después” del plazo establecido para ello”.

A la Secretaria Académica, la culpa de haberla “revictimizado” y de defender al supuesto agresor al decirle “que de nada me iba a servir que lo expulsaran, porque no eran MP. “Fue grosera, prepotente y el dictamen fue terrible, porque dice que él aceptó en su entrevista aceptó y dijo ‘sí la violé, pero fue por accidente’”, sostuvo.

Sin embargo, para las autoridades no fue suficiente la confesión, pues señalaron que “no tenían elementos suficientes para acreditar” la agresión, y que la violación no era una falta estipulada en el reglamento de alumnos: “El dictamen fue terrible, revictimizante, dice cosas horribles y yo quedé como la loca. Yo sólo pido justicia, porque él lo aceptó y no pasó nada. Ni siquiera le pusieron una amonestación”.

Con una publicación de Facebook, las autoridades de la UAM-C indicaron que “hay un grupo de alumnas y alumnos impidiendo el acceso a las instalaciones de la Unidad, por lo que de momento no es posible realizar actividades académicas hasta que se conozcan sus peticiones y se dialogue con ellos para buscar una solución. Sugerimos no acudir a la Unidad para evitar conflictos y traslados innecesarios”.

Más tarde, la dirección de Comunicación de la UAM confirmó que el plantel Cuajimalpa estaba tomado, pero que el rector ya se encontraba atendiendo a la comunidad.