Michoacán: Reportan enfrentamientos en tres municipios; hay al menos 5 muertos

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- Este viernes se han registrado varios muertos en distintos municipios del estado de Michoacán, debido a un ataque presuntamente llevado a cabo por una célula criminal de Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una persona fue asesinada a tiros en la localidad de Punta de Agua, ubicada en el municipio michoacano de Buenavista.

Asimismo, en Tepalcatepec, dos jóvenes fueron degollados, uno muriendo y otro siendo trasladado a una clínica privada. Los hechos acontecieron en el poblado de El Montoso.

En el poblado de Las Cocinas también fue registrado un enfrentamiento, aunque hasta el momento se desconoce el saldo exacto de víctimas.

Gun battle in Uruapan, Michoacán between CJNG and Carteles Unidos. Narco blockades reported pic.twitter.com/qmH712aq0H

— All Source News (@All_Source_News) March 10, 2023