Exembajador replica artículo contra AMLO y le reviran: usted era amigo de García Luna

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– Earl Anthony Wayne, exembajador de Estados Unidos en México, compartió en Twitter la liga de un artículo del Washington Post en donde se critica al Presidente Andrés Manuel López Obrador y la respuesta que recibió de algunos usuarios fue recordarle su relación con Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

Mexico’s populist demagogue president is gutting fair elections https://t.co/yaCIbIsucQ a more dangerous given our deeply intertwined relaitonship

