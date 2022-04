¿Cuál es la diferencia entre desodorante y antitranspirante? ¿Cuál elegir?

Sudar es una función esencial que ayuda a regular la temperatura del cuerpo y a mantenerlo fresco, en especial cuando se realizan actividades como ejercicio físico, incluso se presenta con el estrés y la ansiedad. La sudoración forma parte del sistema excretor ya que sirve para eliminar toxinas.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Aunque suele pensarse que el desodorante y el antitranspirante son lo mismo, esta es una idea equivocada, entonces ¿cuál es la diferencia? El desodorante se usa para controlar el olor pero no influye en el sudor, mientras que el antitranspirante se enfoca en controla o limitar el sudor, sin embargo, a veces olvidan la parte del mal olor que aparece cuando la grasa del sudor se mezcla con las baterías que se acumulan en la piel.

Lo importante es buscar desodorantes o antitranspirantes que ayuden a cubrir las necesidades de cada persona, si una persona no suda mucho puede preferir un desodorante para solo controlar el olor, en cambio si hay mucha sudoración se puede recurrir a antitranspirantes, hay que prestar atención a que no irriten la piel y estén dermatológicamente testados para no producir daños en la salud.

Existen varias opciones de desodorantes antitranspirante, es decir, que cubren ambas opciones e integran algún plus como el cuidado de la piel o evitar manchar la ropa en especial para el momento de hacer ejercicio. Un ejemplo es Gillette con su opción Clear Gel Cool Wave que no deja manchas blancas en la ropa deportiva y brinda protección invisible desde el minuto cero con una fragancia fresca con notas acuáticas y de hierbas aromáticas. La opción para pieles sensibles es el antitranspirante Gillette Hydra Gel con Aloe, porque da la protección que se necesita en los entrenamientos y cuida la piel con su fórmula no irritante; en este mismo rubro está Gillette Hydra Gel con Vitamina E, que brinda protección contra el sudor y el mal olor y refresca sin irritación ya que no adiciona Alcohol etílico.

Para los casos en los que las personas sudan mucho se cuenta con la línea de Clinical ya presente en diversas marcas, en Gillette está el antitranspirante en crema Clinical Cool Wave que protege contra el sudor y mal olor con ingredientes acondicionadores que ayudan a evitar la irritación. La versión en gel es Gillette Clinical Gel Antitranspirante Cool Wave que no deja residuos blancos y cuenta con una fragancia fresca de notas acuáticas y de hierbas aromáticas.

