Viviancos se convierte en un carismático demonio para Los Hermanos Salvador

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Un demonio que rompe esquemas, así es Humberto. Un ser educado, amistoso, y sobre todo, muy carismático al que le da vida el actor mexicano Alosian Viviancos para la serie de Disney+, Los Hermanos Salvador.

Humberto llega a la vida de estos cinco hermanos después de que lo invocan por equivocación para que sea su “salvación”, ese motor que pueda ayudarlos proteger la tienda de magia y antigüedades de su familia que es amenazada por unos inspectores de cerrarla.

Al ver la aparición de ese demonio de cuernos de muflón, los Salvador esperan lo peor, casi se despiden de sus almas al verlo llegar, pero se llevan una gran sorpresa en su lugar.

“Se podría decir que es la antítesis de los demonios. Lo que me gustó es que fue un proceso bastante divertido el encontrar ese tipo de personalidad porque al final no tiene esa maldad, esa oscuridad que hubiera sido muy divertido encontrarle, pero como que se quiere salir de todo ese gremio, de esos demonios porque admira mucho a la sensibilidad del ser humano, entonces quiere ser parte de ellos”, explica el actor Alosian Viviancos en entrevista con SinEmbargo .

El actor conocido por su excéntrico personaje de Aitor Cardoné en la serie Club de Cuervos de Netflix, ahora se convierte en un demonio fuera de lo común, pues está hasta dispuesto en hacerse pasar por una botarga para ayudar a estos hermanos en mantener el legado de su familia, algo que sin duda Viviancos disfrutó.

La serie, protagonizada por Francisco de la Reguera, Nacho Tahhan, Daniel Fuentes Lobo y Juan Ugarte y Adriana Hernández, se desarrolla bajo los géneros de la comedia y de la fantasía, y éste último da pie a que el espectador pueda adentrarse en un mundo donde se encontrará con fantasmas y monstruos.

En el caso de Alosian Viviancos su caracterización de demonio lo llevó a sentarse por más de tres horas frente al espejo para que especialistas lo transformaran en un espeluznante ser de piel naranja y elegante porte. Antes de este papel, el actor nacido en Baja California nunca se había sometido a una caracterización tan complicada para un personaje, lo que lo obligó a dar todo para su interpretación y destacar por encima de esas plastas de maquillaje.

“Fue muy agotador para mí. Me reuní con algunos amigos actores de teatro que utilizan mascaras en algunas funciones y me dijeron que era una particularidad de las mascaras, que hacen que te chupe la energía diferente, y yo sí lo notaba. A parte de estar tres horas y media en caracterización previamente antes del rodaje, pues sí sentía un desgaste mucho mayor al tener esa mascara por esto que me contaron, que sí te chupa mucha energía al tener a otro personaje encima de ti”.