BITS | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, una experiencia nostálgica

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Hablar de LEGO es hacerlo de un producto en constante evolución que busca abarcar diferentes sectores de entretenimiento y sobre todo, diferentes licencias reconocidas que van desde franquicias de Disney, el universo de DC Cómics, Marvel, Jurassic Park, El Señor de los Anillos, Harry Potter, la propia película de LEGO y por supuesto, Star Wars, entre muchas otras. Han pasado poco más de 4 años desde el último juego en forma de LEGO (The LEGO Movie 2) y la franquicia de Star Wars no ha visto una nueva entrega desde la salida de la película El despertar de la fuerza, sin embargo, tras el anuncio en 2019, las expectativas crecían por la ambición que representaba esta entrega y tres años después, estamos frente a un juego que no revoluciona la fórmula tradicional de LEGO, sin embargo a nivel de jugabilidad, con una narrativa llena del humor característico y un apartado visual impresionante, estamos frente al mejor videojuego creado de LEGO y claro, de Star Wars.

El primer punto más importante a destacar es que esta nueva entrega es un homenaje para todos los fanáticos de los juegos de LEGO y quienes crecieron disfrutando de estas experiencias, mentiríamos si dijéramos que es un juego para todos y que representa algo revolucionario fuera de su burbuja, porque no lo es, a la vez esto no es malo, ya que es un gran inicio para lo que pueda venir en el futuro. En esta ocasión tenemos las tres trilogías que existen en el universo de Star Wars plasmadas en LEGO donde reviviremos cada escena icónica y trayecto que ya conocemos, de una manera cómica y a veces irreverente que sólo podemos ver en los juegos de LEGO. Aunque muchos podrían pensar que es una simple remasterización de elementos que ya vimos en el pasado en otras entrega, la realidad es que The Skywalker Saga nos da momentos únicos y experiencias nuevas y otras similares, más no idénticas que vivimos en juegos pasados, tomando elementos de nostalgia, escenas cómicas o momentos de juego que agradarán a más de un fan.

Además de poder revivir las 9 películas que ya conocemos, el juego da un paso más dentro de su jugabilidad y es que nos da la opción de explorar la mayor parte de los lugares icónicos que visitamos como Coruscant, Cloud City, Endor, Tatooine, Yavin 4 entre muchos otros. No sólo es la opción de explorar lugares que muchas veces sólo sirven como un fondo para nuestro recorrido principal, sino que están tan bien detallados al estilo Lego, llenos de vida, que nos da un sentimiento de nostalgia y satisfacción bastante agradable. Como un gran gesto del estudio, en cada nivel podremos encontrar escondidas algunas referencias a juegos pasados, inclusive algunas cajas de las portadas originales.

La realidad es que el trabajo gráfico y de diseño realizado por TT Games para este juego es impecable y es como hubiéramos imaginado que se vería un juego de LEGO hace muchos años, con contornos tan bien detallados, efectos especiales, las separaciones entre cada bloque colocado o hasta el diseño de los personajes, el reflejo en su cabello de plástico o la animación excepcional de los sables de luz al momento de la batalla. Todo esto, mezclado con una atmósfera perfectamente recreada en el universo de Star Wars nos da el mejor juego que hayamos visto entre estas dos grandes marcas.

Eso no es todo, ya que podremos decir que tenemos una especie de misiones secundarias al momento de explorar que necesitan poco más de nuestra atención y progreso a través del juego, ya que muchas veces necesitaremos personajes específicos para progresar en estas misiones adicionales, de esta manera, cada que completemos cierto avance dentro de cada nivel podremos desbloquear personajes que podremos utilizar a lo largo del juego e ir cambiando entre ellos. Por si fuera poco, el juego nos ofrece más de 300 personajes jugarles de todo el universo de Star Wars y habrá más que llegarán en las próximas semanas como parte del contenido adicional del juego, sin embargo, el día de lanzamiento llegaron los primeros personajes adicionales, basados en la primera temporada de The Mandalorian, incluido “Baby Yoda” o Grogu, aunque no es un personaje jugable y también los personajes de Star Wars: Rogue One.

LEGO Star Wars: The Sywalker Saga es una entrega tan diferente y a la vez tan similar a sus antecesores que merece todo el reconocimiento, especialmente en el apartado gráfico con una cantidad de detalles impresionantes y que nos volverán a hacer sentir como niños una vez más.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez