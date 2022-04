Ari Telch habla de los trastornos psiquiátricos de manera divertida en D’Mente

“Le tenemos mucho miedo al médico psiquiatra ¿en pleno siglo XXI le temes a un médico, de veras? Pues sí, está totalmente estigmatizado”, afirmó Ari Telch en entrevista. La obra D’Mente expone los diversos padecimientos psiquiátricos a través de un monólogo realizado por el actor.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Tras un receso de los teatros presenciales por motivo de la pandemia, el monólogo D´Mente, protagonizado por el actor Ari Telch, está de vuelta en el Teatro Milán. Esta puesta en escena, escrita por Ari Telch y Alfonso Cárcamo y producida por Verónica Telch, informa de una manera divertida sobre los diversos problemas de salud mental, aspecto que con la pandemia alcanzó mayor visibilidad.

“Nosotros [estamos] felices por regresar al teatro y continuar con esta labor de activismo que tantas satisfacciones nos ha dado”, dijo a SinEmbargo el actor Ari Telch en entrevista. Telch compartió que durante la pandemia se visibilizó el tema de la salud mental debido al momento tan complicado que se vivía, algo que señaló es que lamentablemente no se nos educa desde pequeños en temas de salud mental.

“No nos educaron en la primaria, no porque seamos estúpidos, no sabíamos lo que era la ansiedad, cómo no vas a tener ansiedad, antes de un evento importante, cuando organizas una boda, antes de una entrevista de trabajo, antes de un viaje largo, el ser humano padece ansiedad, imagínate ahora donde ya no tiene trabajo mi papá, tampoco tiene trabajo mi mamá, cerraron las tiendas pero hay que seguir pagando las cuentas, luz, agua, renta, teléfono, y ahora hay que pagar también la computadora que tuvimos que comprar para este niño y para este y para este otro y hay que pagar el crédito, la hayas comprado dónde la hayas comprado”, apuntó.

Diversos organismos y especialistas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), han alertado durante los últimos años acerca de que trastornos como la ansiedad, la depresión y el estrés laboral se convertirán en la principal causa de discapacidad en el 2030, no obstante, con la pandemia de COVID-19 estos incrementaron.

“Ha sido un periodo de enorme ansiedad y se visibilizó, qué es esto que estoy sintiendo, esta incomodidad, por qué no puedo dormir por qué estoy todo el día preocupado por cosas que no se si van a suceder dentro de tres meses, ese exceso de futuro, de tener la alarma encendida, eso es ansiedad. Así lo hablamos en D’Mente porque principalmente lo que hacemos es comedia, comedia con todos estos trastornos, así los llama la psiquiatría, que padecemos los seres humanos simplemente con tenernos que enfrentar con el día a día”, señaló Ari Telch.

D’Mente es un soliloquio de dos actos, su duración es de 1 hora 40 minutos tiempo en el que Telch da vida a múltiples personajes para mostrar la problemática social y de salud que representan las enfermedades psiquiátricas, enfermedades que van en aumento y que aún son estigmatizadas y están llenas de tabúes por lo que en muchas ocasiones no se les brinda el tratamiento adecuado.

“Estamos conviviendo con estas enfermedades todos los días con diversos familiares, amistades parejas pero no las sabemos reconocer y D’Mente ayuda a que lo hagas entonces si de pronto en el teatro ves en el teatro ‘vengo con eso que está platicando el peludo’ o en mi casa tengo eso que está platicando, la depresión por ejemplo que ya era la primera causa de discapacidad en el planeta en el 2014, pero en 2017-18 había 360 millones de personas enfermas de depresión en el planeta y ahora se están calculando más de 900 millones, es un problema de salud pública y un problema grave y no lo sabemos enfrentar”, destacó el actor.

El actor resalto la importancia que tiene buscar y brindar el tratamiento a las personas que padecen una enfermedad psiquiátrica, además de dejar a un lado el estigma de acudir con un médico especialista.

“A ese familiar que tenemos acostado que no se baña que está usando el alcohol como medicamento que se aisló, que dejó de hacer las cosas que hacía para sentirse bien, disminuyó su capacidad para relacionarse, se aisló y le decimos flojo, el borrachito, el cochino. No. Tiene una enfermedad y esa enfermedad tiene tratamiento. Le tenemos mucho miedo al médico psiquiatra ¿en pleno siglo XXI le temes a un médico, de veras? Pues sí, está totalmente estigmatizada, ‘ahí nos vemos voy al dentista, [en realidad voy] al psiquiatra’. No , voy al médico psiquiatra, claro a lo mejor si en la puerta dijera química cerebral entraríamos más fácil o buscaríamos ayuda, pero eso ayudamos en la obra a esclarecer”, compartió Telch.

La respuesta de las personas que han visto esta obra ha sido muy positiva, a algunos, incluso, los ha ayudado a poder acudir con un médico o bien a llevar a alguno de sus familiares. “No sabes la cantidad de mensajes, la cantidad de gente que se nos acerca, que nos espera afuera de la función, ahora que tenemos las redes sociales, la cantidad de comentarios que la gente se identificó que identificó a su mamá. Esta anécdota la cuento siempre pero es de las que más me impresionó, una pareja llega con una señora, después de la función y me dice: ‘mire a mi mamá, tiene el pelo pintado, tiene las uñas pintadas, mira que bonita ropa se compró’, yo no entendía porque me estaban diciendo eso, pero bueno, relatamos la vida de una madre enferma de depresión y su hijo y nuera vieron que ese era el caso de la señora y la llevaron al médico y dos meses después ya estaba planeando un viaje a Hawai”, recordó Telch.

El lunes 4 de abril, la obra celebró 100 funciones, Paty Chapoy y Álvaro Cueva fueron los encargados de develar la placa. La obra tendrá sólo dos presentaciones más en el Teatro Milán: lunes 11 y 18 de abril.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.