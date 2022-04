INE reporta que se ha instalado el 98.33% de las casillas para Revocación de Mandato

Domingo 10, 11:44am | Se ha instalado 98.33% de las casillas en el país: Humphrey

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó este domingo que ya hay 98.33 por ciento de las casillas instaladas para la consulta de Revocación de Mandato en todo el país.

La Consejera Carla Humphrey detalló que al corte de las 11:38 horas, se habían instalado 56 mil 487 casillas, lo que equivale al 98.33 por ciento.

Con corte a las 11:38 am, se han instalado 56,487 (98.33%) casillas en todo el país. Recuerda que tu participación es muy importante en este proceso de participación directa. #UbicaTuCasilla y participa. #INEMexico #RevocacionDeMandato2022 #10DeAbril

Domingo 10, 8:50am | AMLO invita a votar en Revocación de Mandato

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudió la mañana de este domingo a las urnas a emitir su voto en la consulta de Revocación de Mandato.

Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el Jefe del Ejecutivo federal arribó a la casilla electoral instalada en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ubicado a un costado de Palacio Nacional, domicilio actual del mandatario.

Luego de votar, el Presidente mostró su credencial para de elector y expresó: “El mejor sistema político es la democracia. No hay algo mejor y es una forma de vida. Tiene que haber democracia siempre, en la familia, en el trabajo, en los sindicatos y desde luego, en la vida pública. Hay que participar. La democracia en México tiene que convertirse en un hábito porque eso nos va a ayudar a que nadie de ningún nivel se sienta absoluto, que nadie olvide que el pueblo es el que manda, que el pueblo pone y el pueblo quita porque el pueblo es el soberano”.

Cinco días antes, el titular del Poder Ejecutivo había anunciado que sí votaría en este ejercicio democrático, sin embargo, reveló que no emitiría un voto a favor ni en contra. En cambio, señaló que escribiría en la papeleta “¡Viva Emiliano Zapata!” por el aniversario luctuoso del revolucionario.

Domingo 10, 8:00am | INE instala la Sesión Extraordinaria de Consejo General

En punto de las 8:00 horas, Lorenzo Córdova y los consejeros del INE encabezaron el arranque de la instalación de la Sesión Extraordinaria de Consejo General.

Durante su intervención, el titular del organismo electoral consideró que el proceso de la Revocación de Mandato “es ya un éxito organizativo”, el cual cuenta con los elementos para que cada uno de los actos realizados tenga plena y absoluta certeza jurídica.

Domingo 10, 8:00am | Inicia la apertura de casillas

La mañana de este domingo inició en México la votación en la que los ciudadanos decidirán si el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue o no en la Presidencia.

Con la apertura de 57 mil 517 casillas (mesas) a las 8:00 horas (13:00 horas GMT) empezó el proceso de consulta impulsado por el propio mandatario y con una expectativa de escasa participación.

Sin embargo, los votantes comenzaron a llegar a los diversos sitios que albergan las urnas para emitir su sufragio. También hubo personas que comenzaron a hacer fila, ya que hubo retrasos para la apertura de algunas casillas. (EFE)

Domingo 10, 7:06am | INE pide a políticos respetar las leyes y no intervenir en Revocación de Mandato

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), pidió este domingo a políticos respetar las leyes y no intervenir en la decisión de la gente de votar o no en la consulta de Revocación de Mandato, mientras que invitó a la sociedad a documentar cualquier delito electoral que presencie directamente y que lo denuncie.

“Desde el INE hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la Revocación de Mandato como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio. A todas y a todos les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional, y mucho menos de ejercerlo libremente”, dijo.