“Es hora de la ciudadanía”: INE pide a políticos respetar y no intervenir en consulta

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), pidió este domingo a políticos respetar las leyes y no intervenir en la decisión de la gente de votar o no en la consulta de Revocación de Mandato, mientras que invitó a la sociedad a documentar cualquier delito electoral que presencie directamente y que lo denuncie.

“Desde el INE hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la Revocación de Mandato como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio. A todas y a todos les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional, y mucho menos de ejercerlo libremente”, dijo.