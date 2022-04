AMLO acude a votar en consulta de Revocación de Mandato; “hay que participar”, invita

Previamente, el Presidente López Obrador había anunciado que votaría en este ejercicio democrático, no obstante, dijo que no emitirá un voto a favor ni en contra. En cambio, señaló que colocaría en la papeleta “¡Viva Emiliano Zapata!”, por el aniversario luctuoso del revolucionario.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudió la mañana de este domingo a emitir su voto en la consulta de Revocación de Mandato.

Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el Jefe del Ejecutivo federal arribó a la casilla electoral instalada en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a un costado de Palacio Nacional, domicilio actual del mandatario.

Luego de votar, el Presidente mostró su credencial para de elector y expresó: “El mejor sistema político es la democracia, no hay algo mejor, y es una forma de vida. Tiene que haber democracia siempre, en la familia, en el trabajo, en los sindicatos y desde luego, en la vida pública. Hay que participar. La democracia en México tiene que convertirse en un hábito porque eso nos va a ayudar a que nadie de ningún nivel se sienta absoluto, que nadie olvida que el pueblo es el que manda. Que el pueblo pone y el pueblo quita porque el pueblo es el soberano”.

Cinco días antes, el Presidente López Obrador había anunciado que sí votaría en este ejercicio democrático, no obstante, dijo que no emitirá un voto a favor ni en contra, sin embargo, dijo que no emitirá un voto a favor ni en contra.

En cambio, señaló que colocaría en la papeleta “¡Viva Emiliano Zapata!”, por el aniversario luctuoso del revolucionario.

“El domingo yo voy a votar, de una vez les puedo decir que no puedo votar ni por una cosa ni por la otra, pero sí tengo que ir a votar porque un demócrata tiene que participar siempre cuando se trata de tomar decisiones”, sostuvo el pasado 5 de abril en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

“En mi caso, es como cuando voté para Presidente, votaba por Monsiváis, Elena Poniatowska, por ‘Chema’ Pérez Gay. Ahora voy a poner en la boleta ‘¡Viva Emiliano Zapata!’ porque es el 10 de abril”, refirió.

Este domingo, más de 92 millones de mexicanos están llamados a las urnas para votar en la consulta de Revocación de Mandato, ejercicio impulsado por el propio Presidente López Obrador.

Los ciudadanos y ciudadanas podrán acudir a votar a partir de las 08:00 horas y hasta las 18:00 horas. Los primeros resultados del conteo rápido realizado estarán disponibles entre las 21:30 y 22:00 horas del domingo.

¿Ya sabes dónde está la casilla que te corresponde para que puedas opinar hoy, en el primer ejercicio de #RevocaciónDeMandato?#UbicaTuCasilla https://t.co/0S8fEMraWN pic.twitter.com/97bpvByjua — @INEMexico (@INEMexico) April 10, 2022

A esto se suman los 17 mil 792 connacionales que se encuentran fuera del país y pudieron emitir su voto previamente.

Cabe recordar que para que el resultado sea vinculante se requiere que vote el 40 por ciento del electorado.

Daniela Barragán https://www.sinembargo.mx/author/danielabarragan Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.