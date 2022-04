Sheinbaum emite voto en Revocación; “¡viva la democracia participativa!”, celebra

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum, acudió este domingo a su casilla asignada para emitir su voto en la consulta de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La titular capitalina llegó a la casilla ubicada en el Callejon De Tetequiotla, Número 1, San Andrés Totoltepec, Tlalpan, a las 9:50 horas aproximadamente.

Posteriormente, empleó sus redes sociales para comunicar que ya había votado en la jornada electoral de este domingo.

“Ya voté en la jornada de #RevocaciónDeMandato. Que viva la #DemocraciaParticipativa”, escribió.

Asimismo, señaló que estaría pendiente del resultado de la jornada electoral desde su oficina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Recientemente, el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó medidas cautelares contra la Jefa de Gobierno por la difusión de mensajes en apoyo a la Revocación de Mandato a través de redes sociales y durante el mítin realizado el pasado 6 de abril en el Monumento a la Revolución, dedicado a la promoción de la Reforma Eléctrica.

Al respecto, Claudia Sheinbaum respondió en su cuenta de Twitter, asegurando que si bien el INE puede ordenarle que borren las publicaciones, no puede “la historia”.

“[El INE] no tolera la consulta popular, pero eso sí, nunca vieron la compra del voto. Bajaron candidatos de la contienda por su parecer personal y sin argumentos legales, y esconden las casillas para que la gente no participe. No difunden [la consulta], pero ganan más que el Presidente de la República”, acusó Sheinbaum.