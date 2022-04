“Chicharito” Hernández y VAR dan el triunfo al Galaxy de Los Ángeles en “El Tráfico”

Por Dan Greenspan

California, 10 de abril (AP).- Javier “Chicharito” Hernández aportó un gol pero el Galaxy de Los Ángeles estuvo a punto de dilapidar una ventaja de dos tantos antes de que el videoarbitraje en los descuentos le rescatara un triunfo por 2-1 sobre Los Angeles FC.

Solo un LA #LAGalaxy shows up big in win vs. LAFC pic.twitter.com/I1BracJaFO

— LA Galaxy (@LAGalaxy) April 10, 2022