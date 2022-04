Santiago Nieto, Jesús Ramírez: Si el TEPJF anula la consulta, el INE deberá reponerla

Ambos respondieron así a las declaraciones del pasado jueves de Lorenzo Córdova, quien dijo el jueves que el proceso de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría anularse debido a la intervención de servidores públicos.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia de la República y Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y de la Unidad de Inteligencia Financiera, coincidieron hoy en que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anula la consulta ciudadana de Revocación de Mandato, es por mandato de Ley que el Instituto Nacional Electoral (INE) la reponga.

“Frente a los amagos del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de querer anular los resultados de la consulta de Revocación por presuntas violaciones a la ley, hay que recordar que si se anula un proceso electoral hay que reponerlo y con cargo al presupuesto del INE”, señaló Ramírez Cuevas en su cuenta de Twitter.

En las respuestas, Nieto Castillo coincidió. “Es cierto. La Sala Superior en ese supuesto, como en cualquier nulidad, deberá ordenar un procedimiento de revocación extraordinario”, dijo en su propio mensaje.

Ambos respondieron así a las declaraciones del pasado jueves del propio Córdova, el consejero presidente del INE, quien dijo en aquel momento que el proceso de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría anularse debido a la intervención de servidores públicos, detallando que el órgano suma al menos 172 las quejas impuestas contra funcionarios por violar la veda electoral.

Córdova adelantó que el INE no sólo entregará a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el resultado de la consulta del domingo, sino un informe detallado de las condiciones en las que se realizó el proceso y las irregularidades para que pueda dictaminar e informar a los Poderes de la Unión.

“La Sala Superior tomará las decisiones correspondientes y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos, que de manera sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente descaradamente están violando la ley no traiga como consecuencia, eventualmente, que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso”, indicó.

“¡Que lea la ley!”, señaló Córdova en rueda de prensa. “Con mucho respeto, no es malo leer la ley. El INE no anula elecciones, quien tiene facultad, pero me parece que no entienden muchos, es el Tribunal Electoral, y ya calificará a la luz de lo que el INE le informe”, sentenció.

Las trampas que se presentaron, añadió el consejero presidente, pueden poner en riesgo la viabilidad de la democracia. “No pongamos en riesgo ejercicios que son muy exitosos por la irresponsabilidad de quienes violan las reglas, diciendo además que es culpa del INE”, completó.

“Por lo demás, no me interesa discutir con ningún funcionario público. Nada más vale la pena que se lea la ley para actuar conforme a ella y no poner en peligro ejercicios democráticos”, reiteró Córdova.

“Hemos estado viendo muchas conductas tramposas. En México está eliminado el fraude, pero hay muchas conductas fraudulentas, eso tenemos que erradicarlo. Hay muchos funcionarios que no cumplen con la vocación democrática”, aseveró.

Además, Córdova aseguró que espera que esta noche, o mañana, el ambiente sea de “celebración” por haber conseguido llevar adelante el proceso revocatorio sin mayores afectaciones. “¿Quién dice que esto no lo quiso el INE? Aquí está mi voto”, indicó Córdova, mostrando su dedo y la tinta en su pulgar derecho que muestra que emitió su voto.