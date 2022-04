Vin Diesel confirma a Brie Larson para la nueva entrega de Rápidos y Furiosos

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista y productor de la cinta le dio la bienvenida a Brie Larson a la familia de Rápidos y Furiosos para la décima entrega de la saga.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Vin Diesel adelantó en redes sociales el fichaje de Brie Larson para la cinta Rápidos y Furiosos 10; Larson es la segunda superhéroe dentro de la saga de autos.

A través de su cuenta de Instagram, Diesel compartió una publicación dándole la bienvenida a Larson, conocida por intérpretar a la Capitana Marvel dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Claramente hay amor y risa en esta imagen. Lo que no ves; sin embargo, es el personaje que te presentarán en Fast10. No tienes ni idea de lo atemporal e increíble que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto. Su Óscar, jaja es esta alma profunda que agregará algo que quizás no esperabas pero anhelabas”, escribió el protagonista de la saga.

Hasta el momento Larson no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, en varias ocasiones se ha mostrado fan de la historia protagonizada por Vin Diesel y, antes de su muerte, Paul Walker.

Durante una entrevista al sitio web Uproxx la actriz de 32 años dijo públicamente que le encantaría formar parte de la saga.

“Por favor díganle a todo el mundo que me encantaría aparecer en una película de Fast and Furious. Estoy obsesionada, me encantan, son buenísimas, son divertidas, son increíbles”, afirmó la también youtuber durante una entrevista.

La actriz Gal Gadot, protagonista de Mujer Maravilla en el universo cinematográfico de DC, fue la primer superhéroe dentro de la franquicia; John Cena, quien interpreta a The Peacemaker, formó parte de Rápidos y Furiosos 9.

Tras la entrega de la cinta anterior, Vin Diesel había adelantado que la décima cinta de Rápidos y Furiosos será la última de la saga de autos, sin embargo, podría llegar a trabajar en otras producciones relacionadas a la misma historia.