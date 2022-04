CRÓNICA | La ciudadanía hace suya la Revocación de Mandato y pide que se normalice

Aún cuando la afluencia fue menor a la de una elección federal, muchos de los que participaron en la Revocación de Mandato vieron en el ejercicio una oportunidad para empoderarse, construir una mejor ciudadanía y sentar un precedente para que otros mandatarios tengan que rendir cuentas.

-Con información de Montserrat Antúnez y Romina Gándara

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– En bastón, silla de ruedas, bicicleta e incluso con ramos —por el Domingo de Ramos—, los capitalinos salieron a participar este domingo en la Revocación de Mandato, algunos celebraron la oportunidad y otros lo hicieron con la convicción de que el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá en el mandato hasta 2024.

Otros, los menos, no pudieron votar porque su credencial del INE estaba vencida o la renovaron después de febrero, plazo que el órgano electoral determinó para contar con tiempo para actualizar el padrón electoral.

“Considero que son este tipo de ejercicios donde la ciudadanía se empodera”, dijo Isaac minutos antes de votar en la casilla especial de la Alcaldía Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México. “No creo que la vida pública se deba concentrar únicamente en esa construcción abstracta de la representación política, creo que se necesita de una ciudadanía crítica, deliberativa e informada”, agregó.

Al cierre del domingo, el conteo rápido arrojó una participación ciudadana de entre el 17.0 por ciento y el 18.2 por ciento de la Lista Nominal, es decir alrededor de 15 millones de votos. El porcentaje de la votación de los electores que votaron para que López Obrador continúe en la Presidencia fue entre el 90.3 por ciento y el 91.9 por ciento, mientras que la cifra de quienes optaron porque se le revoque el mandato estuvo entre el 6.4 por ciento y el 7.8 por ciento.

El joven dijo sentirse contento y emocionado de poder participar en un ejercicio histórico a nivel federal y de ver a la gente animada por emitir su opinión. Independientemente de alcanzar el porcentaje de votos para que el resultado sea válido, afirmó, “esto ya es una victoria histórica” de los mexicanos.

“La democracia debe de seguirse fortaleciendo con ejercicios participativos directos”, comentó.

Sobre las críticas de la oposición a este ejercicio, llamó a abrir al debate ya que, consideró, “es éticamente cuestionable que algunos grupos que se dicen demócratas hoy salgan a la calle e intenten descarrilar un ejercicio constitucional diciendo que ‘no vale el voto’”.

En contraste con el entusiasmo de Isaac, en la Plaza comercial Vía San Juan, en la Alcaldía Iztapalapa, Ricardo se sintió triste porque no pudo votar en la casilla especial, ya que no aparecía en el padrón electoral al haber renovado su credencial hace mes y medio, después del plazo establecido por el órgano electoral.

“Me siento inconforme y defraudado por uno de los institutos (electorales) más caros del mundo”, aseguró. “Se retrasó muchísimo (en darle la cita para renovar), no puede ser que el Instituto no tenga la facultad de ejercer el trámite rápido para que tengamos la oportunidad de participar; me siento un poquito triste”.

Sin embargo, enfatizó la importancia de normalizar la participación ciudadana.

“Este tipo de actividades son excelentes, que se normalice. A la gente le gusta estar viendo el fútbol, pero poco a poco se va ir normalizando”, aseguró.

📍 Iztapalapa | Consulta de #RevocacionDeMandato Casilla especial ubicada en Plaza vía San Juan, registra la asistencia de varios habitantes de la zona que han realizado su derecho al voto

( 📸 @DuulceOlvera) https://t.co/oPohgZ8Xg7 pic.twitter.com/TxtGdkhE3T — SinEmbargo Al Aire (@SinEmbargoTV) April 10, 2022

“LA GENTE FUE LA QUE ORGANIZÓ”

En la casilla especial instalada en Tláhuac acudieron a votar personas de varias alcaldías, entre ellas Venustiano Carranza, Xochimilco, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Magdalena Contreras.

Roberto, quien votó en la Alcaldía Tlalpan, dijo que participó porque ve en este ejercicio democrático la oportunidad de “sacar con el voto a los políticos que roben”. Mariana, su hija, una joven de 25 años, opinó que es importante aprovechar que ya hay una Ley que regula la Revocación de Mandato y por eso podría repetirse el próximo sexenio.

En las calles cercanas a las casillas de Tláhuac ubicadas en la avenida Guillermo Prieto se observaron bardas pintadas con invitaciones a votar a favor de que el Presidente López Obrador continúe en el cargo.

“La gente es la que estuvo invitando a votar en la calle, con pintas, del INE no vimos casi nada”, opinó una vecina de la Alcaldía.

La percepción entre habitantes de Tlalpan fue similar.

“El INE nos ha decepcionado, parece que estuvo poniendo obstáculos para que el ejercicio de Revocación no se hiciera, hoy si estamos aquí es pese al INE”, opinó Hugo, un hombre con más de 30 años viviendo en Villa Coapa.

Funcionarios de casilla contigua instalada en la calle Abrevadero de la Colonia Residencial Villa Coapa aseguraron que la asistencia fue continua a lo largo del día, aunque esperaban más votantes.

Ema, una vecina de la tercera edad de Tlalpan, lamentó que durante el día percibió poca participación. “A veces la gente se deja manipular, pero creo que es importante venir a ejercer nuestro derecho”.

“Esta es una oportunidad única, podemos hacer que se repita en otros sexenios. Yo vine a votar porque deseo que no vuelvan los gobernantes que teníamos antes de estos tres años”, agregó.

Gabriela Fuentes, vecina de la colonia Villa Coapa, reconoció que le hubiera gustado ver más participación. Opinó que aunque los opositores del Gobierno federal encabezado por Morena llamaron a no participar “la oposición no tiene argumentos sólidos”, por lo que “desinformaron a las personas, a lo mejor por eso no hay tantas personas votando.

“Si uno tiene la verdadera vocación democrática viene a ejercer el voto. A mí sí me gustaría que este ejercicio se repita”, agregó.

🔴 #EnVivo | Consulta de #RevocacionDeMandato 📍 Alcaldía Xochimilco | Se realiza el cierre de casillas con un registro bajo de asistentes durante el horario de recepción de votos.

(🎥 @montseantunezes) https://t.co/6ny7T6LHK1 pic.twitter.com/ujM0Jbomie — SinEmbargo Al Aire (@SinEmbargoTV) April 11, 2022

“FALTÓ INFORMACIÓN”

La afluencia vista fue menor a la de una votación federal.

En la casilla contigua 2 ubicada en la colonia Tierra Nueva, en la calle Guadalupe I. Ramírez, de Xochimilco, una mujer que se identificó como representante y observadora de Morena informó que durante toda la jornada el mayor número de votantes se registró de las 8:00 a las 12:00 horas, periodo en el que sólo votaron 73 personas.

“Considero que faltó información de a dónde le tocaba votar a la gente, eso los confundió y desánimo mucho”, dijo.

​​Patricia, una vecina de Xochimilco, contó a su vez que antes de encontrar su casilla acudió a otras dos. “Sí me tomó tiempo, pero quería hacerlo. Nunca pensé vivir un proceso así, yo creo que todos tenemos que seguir participando para que no sea la última vez “.

En la Alcaldía Benito Juárez, gobernada por el Partido Acción Nacional, la jornada también destacó por la poca afluencia y participación ciudadana.

En la casilla ubicada en la Avenida Coyoacán 1523 de la colonia Del Valle, que atendía a las secciones electorales 4462 y 4464, recibió a pocos votantes. A una hora de cerrar las casillas llevaban tan solo un 10 por ciento de votos.

“En ésta casilla ha transcurrido lenta la votación, hubo pocos votos. No hubo ningún incidente y ninguna complicación en el transcurso de la jornada”, señaló Carlos Corona, presidente de casilla.

Una historia muy similar se vivió en la casilla ubicada en el Parque Lincoln en Polanco, donde al cierre de las casillas los funcionarios estimaban que iban a contabilizar menos de cien votos de más de más de mil boletas que llegaron al lugar.

“Aquí fue una votación bastante baja. La verdad es que siempre tuvimos una expectativa de que iba haber poca gente, pero eso no fue motivo para que pudiéramos poner todo en orden y que la gente decidiera participar pudiera hacerlo”, expresó Gustavo Maza, presidente de casilla de Parque Lincoln.

Aunque fueron pocas, las personas que participaron lo hicieron para formar parte de un cambio y de sentar un presente democrático en el país.

Así fue el caso de Irma Cisneros y José Rico quienes compartieron que decidieron acudir a votar para expresar su sentir y confianza.

“Estamos en una nueva etapa para México y este ejercicio es parte de ello”, comentaron.

Por su parte, José Miguel Candia, de 67 años, ciudadano nacionalizado desde hace muchos años, consideró que participar en la consulta de Revocación de Mandato es fundamental, no solo expresar si hay confianza en el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino para sentar un precedente.

“Es fundamental que construyamos ciudadanía, ese es el otro gran propósito que tiene ésta convocatoria: construir ciudadanía, y sentar un precedente, que otros mandatarios tengan que rendir cuentas ante la ciudadanía. Somos un país que no está muy acostumbrado a estas cosas, pero hay que ir aprendiendo”, dijo.

Además, el señor Candia lamentó la postura que tomó la oposición de llamar a no votar en la Revocación. Dijo que es triste que haya tan poca labor pedagógica por parte de las fuerzas políticas tradicionales, que en lugar de contribuir a educar al ciudadano prefieren alejarse de estas prácticas democráticas.

“Es contradictoria (la actitud de la oposición). Recordemos que ellos llaman a que se vaya el Presidente, hacen marchas en Reforma pidiendo la renuncia, pero cuando se les da la opción de votar, no quieren votar. ¿Quién los entiende?”, expresó.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.