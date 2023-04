Tigres anuncia a Robert Dante Siboldi como nuevo DT; debutará el jueves ante Motagua

AS MÉXICO

El técnico uruguayo llega en plan emergente para rescatar a un cuadro felino que no camina en la Liga Mx.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 10 de abril (ASMéxico).- Tigres tiene nuevo director técnico y se trata de Robert Dante Siboldi, quien llega como “bombero” para levantar a un equipo que vive crisis. Después de la derrota contra Mazatlán, la directiva optó por destituir al “Chima” Ruiz, quien no encontró la fórmula para sacar los resultados.

Este lunes por la mañana, a través de sus redes sociales, el conjunto de la UANL informó la llegada de Siboldi al banquillo felino al tiempo que confirmó que el uruguayo debutará este mismo jueves en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf.

“Informamos a nuestra afición que Robert Dante Siboldi asumirá la Dirección Técnica de nuestro equipo a partir del día de hoy. Siboldi debutará como entrenador de Tigres para el partido de este jueves ante el Motagua de Honduras, dentro de la Liga de Campeones de la Concacaf. ¡Bienvenido a casa, Robert!”.

Siboldi será presentado este mismo ante los medios de comunicación y más tarde sostendrá su primer entrenamiento con el equipo que marcha en el séptimo lugar del Clausura 2023.

SIBOLDI Y SU PASADO CON TIGRES

El uruguayo jugó con los Tigres de 1995 a 1999 e inclusive le tocó descender y ascender con la camiseta de la UANL. Se coronó campeón en la Copa México, además de los tres títulos que logró en el ascenso.

EL CALENDARIO DE TIGRES EN EL CLAUSURA 2023

Querétaro vs Tigres | Jornada 15

Tigres vs Puebla | Jornada 16

León vs Tigres | Jornada 17

