Obispo emérito en Taxco detalla pacto con criminales para tener Semana Santa en paz

Intervino ante las amenazas de La Familia Michoacana a penitentes por la Semana Santa, dice Salvador Rangel. El narco se está apoderando de Guerrero ante el vacío de autoridad; tienen colas de gente que los busca para que solucionen sus problemas, advierte tras la misa de resurrección en Chilapa

Por Luis Daniel Nava

Chilapa, Guerrero, 10 de abril (El Sur).- Su relación con un capo del narcotráfico ayudó a que la Semana Santa se desarrollara en paz en Taxco, afirmó el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza.

Achacó a la Policía Comunitaria del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) el doble crimen del exdirector y un agente de Tránsito de Chilapa, como parte de una venganza.

El obispo celebró a la una de la tarde de este domingo la misa de “resurrección” en el templo de San José de esta cabecera municipal. En la catedral a la misma hora encabezaría la homilía el obispo titular de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, pero no se presentó.

A Rangel Mendoza se le consultó sobre la información que dio uno de los penitentes, de un acuerdo al que habrían llegado el obispo José de Jesús, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa y La Familia Michoacana para que integrantes de esta organización criminal dejaran participar a los feligreses que denunciaron presión para comprar cruces nuevas y rollos de varas a precios altos.

Dijo que el episodio inició cuando la noticia se dio a conocer a nivel nacional. Rangel Mendoza expuso que preguntó a conocidos, al párroco Tomás Martínez y al alcalde de Taxco pero los dos últimos le dijeron que no había ninguna amenaza.

Prosiguió, “y claro como Iglesia católica nos interesaba que la Semana Santa se desarrollaba bien y Taxco es una ciudad turística que vive de la plata. Es la gran oportunidad de vender y convenía que transcurriera en paz y tranquilidad. Y esta mañana me comunicaron que todo fue en orden, tranquilo y no hubo problemas.

“Esa fue mi intervención. También me confiaron que el Presidente Municipal con su Cabildo se reunió con los sacerdotes de Taxco y que se iban a cooperar, iban a ayudar, incluso que les iba a comprar las varas de espinas a los penitentes para que hicieran su recorrido en paz”, agregó.

“Nos conviene abonar a la paz”, dijo y declaró que hace tiempo había hablado con El Rani, el jefe de la plaza de esa zona, aunque ahora está en la cárcel, “pero él me prometió que le iba a bajar al crimen, a los asesinatos”.

“Tengo una persona conocida, tío de los hijos del Rani. Entonces ellos saben que el papá hizo un pacto conmigo, el mismo Rani una vez mandó a decir: ‘Yo le prometí a mi amigo Chava que nos íbamos a calmar’”, relató.

“Entonces yo me basé en eso para hacer la exhortación a ellos que dejaran pasar la Semana Santa tranquila en Taxco y en toda esa zona, y creo que así sucedió”.

—Los penitentes dijeron que el miedo está latente, sobre todo al término de Semana Santa. De hecho comerciantes han revelado que el cobro de piso inició desde hace dos años, ¿sabe si va a continuar después de que el tema es público?, ¿qué llamado haría?, se le planteó, y contestó:

“Ojalá que no suceda. Pero este cobro de piso se está dando en todo Guerrero, ojalá le bajen un poquito también. Mi exhortación a estos señores es que respeten más a las personas que con tanta dificultad van haciendo su dinerito”.

“Y es aquí donde se ufana mucho a la federación o al Gobierno del estado que tienen labor de inteligencia, pues que se metan a investigar quién está cobrando esos derechos de piso porque todo mundo conoce quién cobra, a qué hora cobra, quiénes son. Es donde la autoridad debería hacer su papel de proteger a la población”.

–Con el caso de Taxco parece que la gente confía más en la iglesia que en la autoridad, se le planteó y contestó:

“Pues siempre hemos estado con la gente, con todo ese problema que ha habido de inseguridad no hemos abandonado a ninguna parroquia, a ningún pueblo, ni en la Sierra ni en la Montaña. Y es donde se refugia la gente: en la fe y en los ministros.

—¿Hay vacío de autoridad?

Eso está clarísimo. ¿Por qué el narco se ha ido apoderando de Guerrero?, es el vacío de autoridad que van dejando. Me consta. Por ejemplo, he ido a ver a unos capos y veo la cola de gente que tienen para que ellos solucionen sus problemas. Lo que no hacen los delegados del Gobierno federal que no pueden solucionar nada o el Presidente Municipal que da evasivas.

“Entonces, estos señores, los capos, son los que mejor han solucionado los problemas porque los conocen, porque están ahí, saben de qué se trata y la autoridad está muy lejana de la gente”.

“Este vacío de poder y de atención de las autoridades, lo han ido llenando los narcotraficantes”, advirtió.

AGENTES ASESINADOS EN CHILAPA RETUVIERON A COMUNITARIOS EJECUTADOS EN 2022

También se refirió al doble asesinato de dos agentes de Tránsito el pasado miércoles 5 de abril cerca del centro de Chilapa.

Según el obispo Salvador Rangel, se trató de una venganza de la Policía Comunitaria del Cipog-EZ, debido a que en noviembre de 2022 los policías viales habrían sido quienes retuvieron por unos momentos a tres policías comunitarios cuando ingresaron en el bulevar de Chilapa y que minutos después serían atacados resultando muertos cuando salían a Chilpancingo.

El obispo mencionó que los comunitarios asesinados en noviembre fueron quienes un mes atrás dialogaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Chilapa, donde le expusieron su situación de violencia.

