AMLO se reúne con el Padre Solalinde para hablar sobre temas de migración y justicia

Este encuentro se da después de que el Padre Solalinde presentara la propuesta de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, instancia gubernamental que reemplazaría al actual INM.



Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este lunes al Padre Alejandro Solalinde en Palacio Nacional.

El mandatario mexicano publicó en su cuenta de Twitter una fotografía junto con el clérigo y activista por las y los migrantes.

“Platiqué con el padre Solalinde sobre migración y justicia”, escribió López Obrador.

Platiqué con el padre Solalinde sobre migración y justicia. pic.twitter.com/6QgsX5cOPB — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 10, 2023

Esta visita del padre Solalinde viene acompañada con otro encuentro que tuvo con el Presidente López Obrador el pasado 4 de abril, donde le presentó la propuesta de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (Conméxico), entidad que pretende sustituir al actual Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante la conferencia matutina de este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el cambio del INM a Conméxico se hará hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) termine la investigación de la tragedia del pasado 27 de marzo, donde 40 migrantes murieron debido a un incendio en las instalaciones del Instituto.

“Tenemos que esperar a que la Fiscalía [General de la República] termine todo el proceso de investigación que está en marcha. Hablábamos hace un momento de que ya hay órdenes de aprehensión, ya hay detenidos, pero falta todavía la conclusión de la parte que corresponde a la Fiscalía. Entonces, vamos a esperarnos”, dijo el Presidente.

Al salir de la reunión, explicó que se está afinando con el Gobierno mexicano un proyecto que pretende crear una instancia federal que sustituya al actual INM, el cual, además, no habría ningún mando militar a cargo de la política migratoria.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Solalinde, quien también es director del Albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”, adelantó que posiblemente Francisco Garduño, actual titular del INM, no formará parte de la Conméxico, aunque aceptó que dicha decisión no le corresponde.

“Yo creo que no, pero no me toca a mí decirlo. La estructura del INM ya cumplió con su misión y también cumplió con su ciclo desde Salinas de Gortari”, comentó.

También explicó que la Coordinación será una entidad del Gobierno interinstitucional, ya que contará con constante trabajo conjunto con las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE), de Educación Pública (SEP), Trabajo (STPS), Salud (SSa); así como las Fuerzas Armadas, cónsules de otros países, iglesias, academia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Un Secretario Ejecutivo será la persona encargada de encabezar dicha Coordinación, el cual definió Solalinde como “una persona muy querida, que desde hace años ha trabajando con la Pastoral de Movilidad, intachable, que lo quieren muchísimo migrantes de aquí y de allá, es un católico como ustedes, pero no pertenece a la jerarquía”.

El pasado 5 de abril, Solalinde dijo a las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez durante el programa Café y Noticias que se transmite en SinEmbargo Al Aire, que el equipo que está trabajando en este proyecto continuará y llevará avances esta semana al Presidente para que puedan definir el nuevo esquema migratorio.

“No es a nosotros a los que nos toca decidir, anunciar y presentar, es a él [el Presidente], lo que sí les puedo decir es que ya el equipo de consejo central de esta coordinación nacional tendrá que estar ya configurado” esta semana, explicó el padre Solalinde.