Joe Biden firma decreto para declarar el final de la emergencia por COVID-19 en EU

Por Zeke Miller

Washington, 10 de abril (AP).— La emergencia nacional en Estados Unidos para responder a la pandemia de COVID-19 concluyó el lunes después de que el Presidente Joe Biden firmara una resolución legislativa bipartidista para ponerle fin luego de tres años, a unas semanas de que expirara junto con una emergencia de salud pública implementada por separado.

La emergencia nacional le permitía al Gobierno tomar medidas radicales para hacer frente al coronavirus y brindar respaldo a los sistemas económicos, de salud y bienestar del país. Algunas de las medidas de emergencia ya se desmantelaron con éxito, mientras que otras siguen siendo eliminadas gradualmente. La emergencia de salud pública —que sustenta estrictas restricciones migratorias en la frontera con México— está programada a finalizar el 11 de mayo.

La Casa Blanca emitió un comunicado de una sola línea el lunes en el que señaló que Biden había firmado la medida a puertas cerradas, después de que se opuso públicamente a la resolución, aunque no al grado de interponer un veto. Más de 197 representantes demócratas votaron en contra cuando la Cámara Baja, controlada por los republicanos, la aprobó en febrero. Luego de que la medida fue aprobada en el Senado el mes pasado con una votación de 68-23, Biden les hizo saber a los legisladores que firmaría la iniciativa.

