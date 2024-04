Un Juez determina vincular a proceso a “Fofo” Márquez por tentativa de feminicidio

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- El influencer Rodolfo “N”, conocido como el “Fofo” Márquez, fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio, luego de golpear a una mujer el pasado 22 de febrero.

“Mi cabeza tiene precio. Temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, dijo al escuchar la determinación de la juzgadora.