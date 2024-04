Santiago Nieto podrá competir al Senado: el TEPJF revoca decisión de la Sala Regional

Por mayoría de votos y sin discusión, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó el proyecto que revoca la sentencia de la Sala Regional Toluca. El Magistrado Felipe de la Mata argumentó que su voto a favor de la sentencia responde a la interpretación directa, pero indebida, de la Constitución.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución que anulaba la candidatura de Santiago Nieto Castillo como Senador, bajo la bandera del partido Morena, por el estado de Querétaro.

Por mayoría de votos y sin discusión, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó el proyecto del Magistrado Felipe Fuentes Barrera, el cual pretende revocar la decisión de la Sala Regional Toluca de negar la candidatura de Santiago Nieto, a quien señalaron por no cumplir con el requisito de residencia en la entidad.

El Magistrado Felipe de la Mata argumentó en sus redes sociales que su voto a favor de la sentencia responde a la interpretación directa, pero indebida, de la Constitución, la cual prevé en su Artículo 55 el requisito para ocupar una Senaduría el ser originario de la entidad en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva por más de seis meses anteriores a los comicios.

“La interpretación realizada fue restrictiva y sesgada, contraria al modelo de protección de derechos humanos y la finalidad constitucional que persigue el requisito de elegibilidad de oriundez”, añadió.

También señaló que debe preferirse una interpretación pro persona, por lo tanto, fue indebido que la Sala Regional determinara que para ser originario necesariamente tiene que nacerse en la entidad federativa respectiva, pues con ello se privilegia el aspecto formal sobre el contenido sustancia del derecho a ser votado.

Asimismo, afirmó que no es adecuado considerar que una persona carece de arraigo y pertenencia con una comunidad por el hecho de que, por diversos motivos, nació en una entidad distinta a la que fue registrada y en la que ha vivido una gran parte de su vida.

En el SUP-REC-208/2024 la mayoría de la Sala se pronunció por revocar la resolución de la Sala Regional y solicitar al INE que le otorgue la candidatura a Santiago Nieto. Les comparto esta #InfografíaElectoral donde explico las razones de mi voto a favor de este proyecto.

“Con su determinación, la Sala Regional también restringió los derechos a la identidad y pertenencia”, agregó.

El pasado 27 de marzo, los magistrados de la Sala Regional de Toluca revocaron la candidatura de Santiago Nieto Castillo al considerar que no cumple con el registro de elegibilidad de residencia efectiva mayor a seis meses en Querétaro previo a la elección. El extitular de la UIF aseguró que recurrirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral para apelar el veredicto de la Sala Regional, la cual avaló la queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra suya.

Nieto Castillo señaló directamente a Reyes Rodríguez Mondragón, uno de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, vinculado con el PAN, de haber intervenido directamente para que su candidatura fuera revocada.

“El personaje siempre está ligado a Cabeza de Vaca, a Roberto Gil Zuarth. En el caso de Tamaulipas se estuvo pronunciado para que se anulara la elección que había ganado Américo Villarreal […] Reyes Rodríguez no es una gente que garantice imparcialidad, no es una gente con quien me interese trabajar y es un empleado de los despachos del calderonismo, particularmente de Roberto Gil Zuarth y es una tristeza que ese tipo de personajes sean las autoridades electorales”, dijo el encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo en entrevista con “Los Periodistas”.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) calificó como ridícula dicha decisión, ya que se conservan las candidaturas de Ricardo Anaya y Francisco García Cabeza de Vaca, dos personajes señalados de corrupción y que residen desde hace un par de años en Estados Unidos.

“Es increíble que Ricardo Anaya o que Francisco García Cabeza de Vaca, prófugos de la justicia, los dos residentes en el extranjero, en Estados Unidos desde hace varios años, que no han regresado a México porque se cumplimentan las ordenes de aprehensión en su contra, estén como candidatos a puestos de representación proporcional y yo que estoy en la calle buscando un espacio de mayoría relativa me retiren la candidatura a partir de una demanda del PAN”.

Nieto Castillo detalló que los ataques en su contra se deben al temor que genera en este grupo de panistas la batalla que ha emprendido contra ellos.

“En los hechos es un desafuero, no quieren que yo esté en la boleta electoral y es por un hecho muy sencillo, el PAN tiene miedo, porque el Presidente López Obrador ya está rondando los 60 puntos de aprobación en Querétaro, porque Claudia Sheinbaum está rodando 54-55 por ciento de preferencia electoral en Querétaro y nosotros ya empezamos a aparecer empatados o arriba”.

Apenas el pasado 22 de marzo, Santiago Nieto Castillo había señalado a Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), al Senador Germán Martínez Cázares y a un grupo de panistas de orquestar un ataque en su contra luego de que el PAN impugnara ante el TEPJF su candidatura.